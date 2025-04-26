Средства ПВО за минувшую ночь уничтожили 45 беспилотников ВСУ в небе над Россией

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Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 45 беспилотников ВСУ над четырьмя регионами России. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Отмечается, что минувшей ночью дежурными средствами ПВО перехвачено и ликвидировано 45 украинских дронов самолётного типа. Из них 27 сбиты в Курской области, 16 – в Белгородской и по одному в Липецкой и Ростовской областях.
Ранее в этот день, в 02:02 мск, в Ивановской области также объявили режим опасности атаки БПЛА. Жителей призвали сохранять спокойствие и отслеживать дальнейшие сообщения оперативного штаба. Обстановку в регионе отслеживали спецслужбы.
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Ранее в этот день, в 02:02 мск, в Ивановской области также объявили режим опасности атаки БПЛА. Жителей призвали сохранять спокойствие и отслеживать дальнейшие сообщения оперативного штаба. Обстановку в регионе отслеживали спецслужбы.
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Анастасия Чинкова