Курская область полностью освобождена от ВСУ

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Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Напомним, что украинские войска вторглись в Курскую область рано утром 6 августа 2024 года. В начале марта этого года ВС РФ перешли в масштабное наступление и за несколько дней полностью освободили порядка 1100 квадратных километров территории. Всего с начала вторжения российским войскам удалось вернуть под контроль более 60 населённых пунктов, свыше половины из которых, в том числе Суджу, освободили за последние два месяца.
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Анастасия Чинкова