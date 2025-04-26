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Курская область полностью освобождена от ВСУ

Герасимов доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области
Фото: iStock/N-sky

Фото: iStock/N-sky

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Напомним, что украинские войска вторглись в Курскую область рано утром 6 августа 2024 года. В начале марта этого года ВС РФ перешли в масштабное наступление и за несколько дней полностью освободили порядка 1100 квадратных километров территории. Всего с начала вторжения российским войскам удалось вернуть под контроль более 60 населённых пунктов, свыше половины из которых, в том числе Суджу, освободили за последние два месяца.

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ЦРУ подтвердило гибель сына замдиректора ведомства в боях на Украине
26 апреля 2025, 12:54

Фото: iStock/bilalulker

Сын замдиректора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Майкл Глосс погиб в ходе конфликта на Украине. Об этом сообщил телеканал NBC News.
Отмечается, что 21-летний Глосс погиб весной 2024 года. Его мать Джулиан Галлина с февраля прошлого года занимает должность замдиректора ЦРУ по цифровым инновациям.

Неназванный представитель ведомства подчеркнул, что ЦРУ считает смерть Майкла частным делом семьи Глосс, а не вопросом нацбезопасности.

В свою очередь отец погибшего Ларри Глосс в беседе с The Washington Post отметил, что его сын погиб на территории ДНР. Он утверждает, что Майкл сражался на стороне России против украинской армии.

Глосс добавил, что для всей семьи стала неожиданностью новость о том, что молодой человек был как-то связан с ВС РФ.

Мужчина также подчеркнул, что из выданного в России свидетельства о смерти следует, что Майкл Глосс погиб 4 апреля 2024 года. Его похоронили в декабре после передачи останков родным.

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Зачистка территории Курской области от ВСУ, продвижение ВС РФ на угледарском направлении: последние новости СВО на 26 апреля
26 апреля 2025, 10:55

Фото: iStock/Ideas_Studio

ВС РФ наносят удары по позициям ВСУ, расширяя зону своего контроля и оказывая давление на украинские войска. Среди главных успехов — освобождение населённых пунктов, блокирование украинских войск и усиление ключевых позиций. О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».

Курская область


ВС РФ завершают зачистку приграничья Краснояружского района от украинских военных. На территории Сумского района российские военные завершают освобождение последнего населённого пункта, который был занят противником в Суджанском районе — села Горналь.

В районе Миропольского была обнаружена группа противника, которая планировала осуществить прорыв через государственную границу. По ней был нанесён массированный удар, в результате которого противник понёс потери и отступил вглубь территории Украины.

Белгородская область


В окрестностях села Поповка, которое расположено рядом с границей Белгородской области, продолжают оставаться некоторые подразделения украинской армии. Боестолкновения продолжаются на двух крайних улицах, а также в лесном массиве, который находится к югу от населённого пункта.

В Демидовке контроль полностью перешёл к ВС РФ. Все возможные пути пересечения границы ВСУ находятся под постоянным огневым контролем российских военных.

Названы истинные цели попыток ВСУ прорваться через российскую границу
Названы истинные цели попыток ВСУ прорваться через российскую границу

Угледарское направление


На этом участке фронта российские силы усилили свою активность в районе, расположенном к северу от населённого пункта Великая Новосёлка. В районе Вольного Поля подразделения ВС РФ успешно продвигаются к центру населённого пункта. Также они смогли продвинуться на 1,5 километра к северу от Бурлацкого.

Несмотря на то что украинские войска оказывают активное сопротивление, российские штурмовики продолжают продвигаться к населённому пункту Богатырь. За прошедшие сутки отмечается продвижение на 1,5 километра с восточной стороны и атаки на село одновременно с востока и юга.

Запорожское направление


Артиллерийские подразделения российской армии активизировали обстрелы в окрестностях населённых пунктов Щербаков и Степовое, стремясь подавить огневые позиции и укрепления украинских военных.

ВСУ, в свою очередь, активно применяет БПЛА в этом районе, что серьёзно осложняет проведение наступательных операций штурмовых групп РФ.

Покровское направление


Наиболее активные боестолкновения отмечаются в районе населенного пункта Зверево, а также вдоль трассы на Котлино. ВС РФ используют беспилотные летательные аппараты для нанесения ударов по позициям украинских войск, что позволяет снизить обороноспособность противника в этом районе.

В район Котляровки ВСУ перебрасывают дополнительные силы, чтобы удержать позиции. Однако российские военные смогли добиться успеха на локальном уровне, продвинувшись к западной части села.

Торецкое направление


На западе Торецкого направления российские войска начали наступление из районов Тарасовки и Зелёного Поля и успешно продвигаются в сторону Александрополя и Старой Николаевки.

На другой стороне дороги Н-20 российские войска продвигаются в сторону Романовки, одновременно сражаясь в западной части Петровки. Есть вероятность, что российские военные продолжат наступление на север, чтобы взять под контроль дорогу, которая соединяет Александро-Калиново с Клебан-Быком и Катериновкой. В результате этого украинский гарнизон в Щербиновке может оказаться в изоляции, потеряв доступ к основным путям снабжения.

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Средства ПВО за минувшую ночь уничтожили 45 беспилотников ВСУ в небе над Россией
26 апреля 2025, 10:44

Фото: iStock/vadimrysev

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 45 беспилотников ВСУ над четырьмя регионами России. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Отмечается, что минувшей ночью дежурными средствами ПВО перехвачено и ликвидировано 45 украинских дронов самолётного типа. Из них 27 сбиты в Курской области, 16 – в Белгородской и по одному в Липецкой и Ростовской областях.

Ранее в этот день, в 02:02 мск, в Ивановской области также объявили режим опасности атаки БПЛА. Жителей призвали сохранять спокойствие и отслеживать дальнейшие сообщения оперативного штаба. Обстановку в регионе отслеживали спецслужбы.

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Губернатор Слюсарь: в Ростовской области средства ПВО отразили атаку дронов ВСУ
26 апреля 2025, 05:53

Фото: iStock/NiseriN

Украинские беспилотники в ночь на 26 апреля совершили атаку на Ростовскую область. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем telegram-канале.
«Средства противовоздушной обороны отразили воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Миллеровском районе», — пишет градоначальник.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле в результате происшествия нет.

Напомним, что в ночь на 26 апреля была введена опасность атаки БПЛА в Ивановской области.

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В Ивановской области объявлена опасность атаки БПЛА
26 апреля 2025, 02:41

Фото: iStock/shcherbak volodymyr

В ночь на 26 апреля в Ивановской области был объявлен режим опасности атаки беспилотников. Об этом сообщает telegram-канал регионального правительства.
«Оперативный штаб. Ивановская область: В регионе объявлен режим опасности атаки БПЛА. Система предупреждения атак приведена в действие. Спецслужбы отслеживают оперативную обстановку», — говорится в сообщении.

Информация об опасности появилась в 02:20 по московскому времени. Жителей области просят сохранять бдительность и следить за дальнейшей информацией оперштаба.

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