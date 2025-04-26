Зачистка территории Курской области от ВСУ, продвижение ВС РФ на угледарском направлении: последние новости СВО на 26 апреля

Фото: iStock/Ideas_Studio
ВС РФ наносят удары по позициям ВСУ, расширяя зону своего контроля и оказывая давление на украинские войска. Среди главных успехов — освобождение населённых пунктов, блокирование украинских войск и усиление ключевых позиций. О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».
Курская область
ВС РФ завершают зачистку приграничья Краснояружского района от украинских военных. На территории Сумского района российские военные завершают освобождение последнего населённого пункта, который был занят противником в Суджанском районе — села Горналь.
В районе Миропольского была обнаружена группа противника, которая планировала осуществить прорыв через государственную границу. По ней был нанесён массированный удар, в результате которого противник понёс потери и отступил вглубь территории Украины.
Белгородская область
В окрестностях села Поповка, которое расположено рядом с границей Белгородской области, продолжают оставаться некоторые подразделения украинской армии. Боестолкновения продолжаются на двух крайних улицах, а также в лесном массиве, который находится к югу от населённого пункта.
В Демидовке контроль полностью перешёл к ВС РФ. Все возможные пути пересечения границы ВСУ находятся под постоянным огневым контролем российских военных.
Названы истинные цели попыток ВСУ прорваться через российскую границу
Угледарское направление
На этом участке фронта российские силы усилили свою активность в районе, расположенном к северу от населённого пункта Великая Новосёлка. В районе Вольного Поля подразделения ВС РФ успешно продвигаются к центру населённого пункта. Также они смогли продвинуться на 1,5 километра к северу от Бурлацкого.
Несмотря на то что украинские войска оказывают активное сопротивление, российские штурмовики продолжают продвигаться к населённому пункту Богатырь. За прошедшие сутки отмечается продвижение на 1,5 километра с восточной стороны и атаки на село одновременно с востока и юга.
Запорожское направление
Артиллерийские подразделения российской армии активизировали обстрелы в окрестностях населённых пунктов Щербаков и Степовое, стремясь подавить огневые позиции и укрепления украинских военных.
ВСУ, в свою очередь, активно применяет БПЛА в этом районе, что серьёзно осложняет проведение наступательных операций штурмовых групп РФ.
Покровское направление
Наиболее активные боестолкновения отмечаются в районе населенного пункта Зверево, а также вдоль трассы на Котлино. ВС РФ используют беспилотные летательные аппараты для нанесения ударов по позициям украинских войск, что позволяет снизить обороноспособность противника в этом районе.
В район Котляровки ВСУ перебрасывают дополнительные силы, чтобы удержать позиции. Однако российские военные смогли добиться успеха на локальном уровне, продвинувшись к западной части села.
Торецкое направление
На западе Торецкого направления российские войска начали наступление из районов Тарасовки и Зелёного Поля и успешно продвигаются в сторону Александрополя и Старой Николаевки.
На другой стороне дороги Н-20 российские войска продвигаются в сторону Романовки, одновременно сражаясь в западной части Петровки. Есть вероятность, что российские военные продолжат наступление на север, чтобы взять под контроль дорогу, которая соединяет Александро-Калиново с Клебан-Быком и Катериновкой. В результате этого украинский гарнизон в Щербиновке может оказаться в изоляции, потеряв доступ к основным путям снабжения.
Читайте также:
США выступили к России с предложением по урегулированию на Украине
«Педагогический удар»: в России объяснили цели атаки на Киев в ночь на 24 апреля
Во Львове сотрудники военкомата выбросили на улицу мобилизованного с эпилепсией
Елена Генералова