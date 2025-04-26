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Зачистка территории Курской области от ВСУ, продвижение ВС РФ на угледарском направлении: последние новости СВО на 26 апреля

Фото: iStock/Ideas_Studio

Фото: iStock/Ideas_Studio

ВС РФ наносят удары по позициям ВСУ, расширяя зону своего контроля и оказывая давление на украинские войска. Среди главных успехов — освобождение населённых пунктов, блокирование украинских войск и усиление ключевых позиций. О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».

Курская область


ВС РФ завершают зачистку приграничья Краснояружского района от украинских военных. На территории Сумского района российские военные завершают освобождение последнего населённого пункта, который был занят противником в Суджанском районе — села Горналь.

В районе Миропольского была обнаружена группа противника, которая планировала осуществить прорыв через государственную границу. По ней был нанесён массированный удар, в результате которого противник понёс потери и отступил вглубь территории Украины.

Белгородская область


В окрестностях села Поповка, которое расположено рядом с границей Белгородской области, продолжают оставаться некоторые подразделения украинской армии. Боестолкновения продолжаются на двух крайних улицах, а также в лесном массиве, который находится к югу от населённого пункта.

В Демидовке контроль полностью перешёл к ВС РФ. Все возможные пути пересечения границы ВСУ находятся под постоянным огневым контролем российских военных.

Названы истинные цели попыток ВСУ прорваться через российскую границу
Названы истинные цели попыток ВСУ прорваться через российскую границу

Угледарское направление


На этом участке фронта российские силы усилили свою активность в районе, расположенном к северу от населённого пункта Великая Новосёлка. В районе Вольного Поля подразделения ВС РФ успешно продвигаются к центру населённого пункта. Также они смогли продвинуться на 1,5 километра к северу от Бурлацкого.

Несмотря на то что украинские войска оказывают активное сопротивление, российские штурмовики продолжают продвигаться к населённому пункту Богатырь. За прошедшие сутки отмечается продвижение на 1,5 километра с восточной стороны и атаки на село одновременно с востока и юга.

Запорожское направление


Артиллерийские подразделения российской армии активизировали обстрелы в окрестностях населённых пунктов Щербаков и Степовое, стремясь подавить огневые позиции и укрепления украинских военных.

ВСУ, в свою очередь, активно применяет БПЛА в этом районе, что серьёзно осложняет проведение наступательных операций штурмовых групп РФ.

Покровское направление


Наиболее активные боестолкновения отмечаются в районе населенного пункта Зверево, а также вдоль трассы на Котлино. ВС РФ используют беспилотные летательные аппараты для нанесения ударов по позициям украинских войск, что позволяет снизить обороноспособность противника в этом районе.

В район Котляровки ВСУ перебрасывают дополнительные силы, чтобы удержать позиции. Однако российские военные смогли добиться успеха на локальном уровне, продвинувшись к западной части села.

Торецкое направление


На западе Торецкого направления российские войска начали наступление из районов Тарасовки и Зелёного Поля и успешно продвигаются в сторону Александрополя и Старой Николаевки.

На другой стороне дороги Н-20 российские войска продвигаются в сторону Романовки, одновременно сражаясь в западной части Петровки. Есть вероятность, что российские военные продолжат наступление на север, чтобы взять под контроль дорогу, которая соединяет Александро-Калиново с Клебан-Быком и Катериновкой. В результате этого украинский гарнизон в Щербиновке может оказаться в изоляции, потеряв доступ к основным путям снабжения.

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Средства ПВО за минувшую ночь уничтожили 45 беспилотников ВСУ в небе над Россией
26 апреля 2025, 10:44

Фото: iStock/vadimrysev

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 45 беспилотников ВСУ над четырьмя регионами России. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Отмечается, что минувшей ночью дежурными средствами ПВО перехвачено и ликвидировано 45 украинских дронов самолётного типа. Из них 27 сбиты в Курской области, 16 – в Белгородской и по одному в Липецкой и Ростовской областях.

Ранее в этот день, в 02:02 мск, в Ивановской области также объявили режим опасности атаки БПЛА. Жителей призвали сохранять спокойствие и отслеживать дальнейшие сообщения оперативного штаба. Обстановку в регионе отслеживали спецслужбы.

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Губернатор Слюсарь: в Ростовской области средства ПВО отразили атаку дронов ВСУ
26 апреля 2025, 05:53

Фото: iStock/NiseriN

Украинские беспилотники в ночь на 26 апреля совершили атаку на Ростовскую область. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем telegram-канале.
«Средства противовоздушной обороны отразили воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Миллеровском районе», — пишет градоначальник.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле в результате происшествия нет.

Напомним, что в ночь на 26 апреля была введена опасность атаки БПЛА в Ивановской области.

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В Ивановской области объявлена опасность атаки БПЛА
26 апреля 2025, 02:41

Фото: iStock/shcherbak volodymyr

В ночь на 26 апреля в Ивановской области был объявлен режим опасности атаки беспилотников. Об этом сообщает telegram-канал регионального правительства.
«Оперативный штаб. Ивановская область: В регионе объявлен режим опасности атаки БПЛА. Система предупреждения атак приведена в действие. Спецслужбы отслеживают оперативную обстановку», — говорится в сообщении.

Информация об опасности появилась в 02:20 по московскому времени. Жителей области просят сохранять бдительность и следить за дальнейшей информацией оперштаба.

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Во Львове сотрудники военкомата выбросили на улицу мобилизованного с эпилепсией
26 апреля 2025, 02:28

Во Львове сотрудники ТЦК (аналог военкомата на Украине) выбросили на улицу мобилизованного мужчину с эпилепсией. Об этом сообщает украинское СМИ.
Как оказалось, мобилизованного доставили в центр ТЦК, где у него и случился приступ. Вместо оказания помощи военные решили выбросить больного на улицу. Мужчину заметили прохожие.

«Прохожие помогли мужчине и вызвали ему скорую», — говориться в сообщении.

Дальнейшая судьба больного неизвестна.

Ранее киевские власти признали, что в сбитом над Белгородской областью самолете Ил-76 находились украинские солдаты. Как оказалось, этих бойцов ВСУ планировалось обменять.

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Тихий: Украина не позволит ограничить свое право на членство в НАТО и ЕС
26 апреля 2025, 00:19

Фото: iStock/Michele Ursi

По словам представителя МИД Украины Георгия Тихого, Киев никогда не допустит ограничения своего права на членство в НАТО и в ЕС. Об этом сообщают украинские СМИ.
«Не должно быть вето на членство Украины в НАТО или ЕС», — заявил Тихий.

Представитель МИД добавил, что Украина никогда не признает ни одну из своих территорий частью РФ. Речь идет о ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областям, а также Крыме. Помимо этого Киев не позволит ограничивать Вооруженные силы.

Ранее Владимир Зеленский прокомментировал предложение президента США Дональда Трампа признать Крым российской территорией. Глава киевского режима вновь отверг инициативу американского лидера, который уже критиковал Зеленского по данному вопросу.

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