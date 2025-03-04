«Это катастрофа»: на Украине отреагировали на приостановку военной помощи от США

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Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* назвал катастрофой приостановку помощи со стороны США для Украины и призвал Владимира Зеленского извиниться перед президентом США Дональдом Трампом.
«Это катастрофа. Но сейчас нужно не посыпать голову пеплом и не тыкать пальцами, а работать. Решить вопрос с администрацией Трампа: хочет извинений – извиниться», — написал Гончаренко* в своем Telegram-канале.
Он считает, что руководство Украины должно руководствоваться разумом, а не эмоциями. Так как страна полностью зависит от США. Так, по словам нардепа, Киеву необходимо играть не против американского президента Дональда Трампа, а вместе с ним.
Также Гончаренко* отметил, что Украине следует разработать конкретный план, как «выжить без помощи США». Тем не менее он полагается, что еще не все потеряно, и Киев сможет выйти из сложившейся ситуации с не такими большими потерями, как кажется, однако для этого Зеленский должен перестать бороться за свой рейтинг, подчеркнул Гончаренко.
Ранее телеканал Fox News, ссылаясь на высокопоставленного представителя администрации Белого дома, сообщил, что США приостановили всю военную помощь Украине до тех пор, пока президент Дональд Трамп не убедится в готовности Киева к добросовестным мирным переговорам с РФ.
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Элина Позднякова