В Пентагоне подтвердили приостановку военной помощи Украине

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Вооруженные силы США приостановили поставки военной помощи Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Пентагона.
«Могу подтвердить сообщения о паузе в оказании военной помощи Украине. У меня нечего добавить к этому», — сказал представитель пресс-службы ведомства.
Ранее телеканал Fox News, ссылаясь на высокопоставленного представителя администрации Белого дома, сообщил, что США приостановили всю военную помощь Украине до тех пор, пока президент Дональд Трамп не убедится в готовности Киева к добросовестным мирным переговорам с РФ.
Отмечается, что речь идет лишь о паузе, а не прекращении поддержки Украины навсегда.
Накануне сообщалось, что Трамп планирует обсудить с членами своей администрации целесообразность предоставления помощи Киеву.
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Элина Позднякова