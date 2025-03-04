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В Пентагоне подтвердили приостановку военной помощи Украине

Фото: iStock/ValleraTo

Фото: iStock/ValleraTo

Вооруженные силы США приостановили поставки военной помощи Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Пентагона.
«Могу подтвердить сообщения о паузе в оказании военной помощи Украине. У меня нечего добавить к этому», — сказал представитель пресс-службы ведомства.

Ранее телеканал Fox News, ссылаясь на высокопоставленного представителя администрации Белого дома, сообщил, что США приостановили всю военную помощь Украине до тех пор, пока президент Дональд Трамп не убедится в готовности Киева к добросовестным мирным переговорам с РФ.

Отмечается, что речь идет лишь о паузе, а не прекращении поддержки Украины навсегда.

Накануне сообщалось, что Трамп планирует обсудить с членами своей администрации целесообразность предоставления помощи Киеву.

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БПЛА ВСУ атаковали промпредприятие в Сызрани
Федорищев: БПЛА атаковали одно из промпредприятий Сызрани
04 марта 2025, 08:10

Фото: iStock/NiseriN

Дроны ВСУ атаковали ночью одно из промпредприятий в Сызрани. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
Уточняется, что вражеские беспилотники были ликвидированы. В результате атаки никто не пострадал.

Федорищев призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Боевики ВСУ сожгли церковь в Погребках Курской области
04 марта 2025, 08:05

Фото: iStock/OlgaMiltsova

Украинские боевики в Погребках Курской области сожгли православную церковь. Об этом рассказал российский военнослужащий группировки войск «Север», его слова приводит ТАСС.
«Украинские солдаты получили жесточайший отпор. К сожалению, разрушили российскую церковь. Считаю, что у них нет Бога в душе», — сказал российский боец.

Он отметил, что в Погребках российские военные уничтожили не только боевиков ВСУ, но и американскую бронетехнику Bradley двумя ударами БПЛА.

На сегодняшний день бойцы подразделений группировки войск «Север» продолжают продвижение в Курской области вперед. Российские силы выбивают украинских боевиков из населенных пунктов российского приграничья, уничтожают их укрепленные позиции и берут в плен.

Об освобождении Погребков Минобороны РФ официально сообщило 28 февраля.

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В России ответили на идею о размещении европейских миротворцев на Украине
Постпред Ульянов: РФ категорически против размещения миротворцев из ЕС на Украине
04 марта 2025, 07:15

Фото: iStock/ffikretow

Россия выступает резко против идеи отправки европейских миротворцев на Украину, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем Telegram-канале.
Ульянов считает предложение по размещению миротворцев ЕС на Украине крайне сомнительным. Он привел две главные причины того, что не так с «задумкой» Запада.

«Во-первых, Европейский союз не беспристрастен, а миротворцы должны быть беспристрастными. Во-вторых, Россия категорически против», — написал дипломат.
Ранее «Радио 1» передавало, что Трамп объявил о прекращении всей военной помощи Украине. В то же время стало известно о последних сообщениях с «Радиостанции Судного дня» УВБ-76 — 3 марта на ней вновь зафиксировали активность. Отмечается, что за февраль станция выходила в эфир 46 раз.

Также в ночь с 3 на 4 марта сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержана супружеская пара, подозреваемая в убийстве и расчленении тела знакомого. Примечательно, что при изучении пары убийц вскрылось, что "жена" в паре на самом деле была трагсгендером*, сменившим пол* с мужского на женский пару лет назад.

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Слюсарь: Возгорания в Ростовской области после атаки БПЛА ВСУ успешно потушили
04 марта 2025, 06:25

Фото: iStock/Distortion Media

Возгорания в Чертковском районе, вызванные ночной атакой беспилотников ВСУ, были оперативно ликвидированы дежурными службами. Человеческих жертв нет, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора области Юрий Слюсарь.
В Новошахтинске воздушная атака также отразилась без последствий для наземных объектов.

Жители Верхнедонского района обнаружили обломки БПЛА самолётного типа у хутора Павловский. Специалисты в течение дня проведут осмотр и обезвреживание объекта.

«Прошу всех, кто обнаружит упавшие беспилотники, а также их части, ни в коем случае не приближаться к ним и не трогать обломки - это опасно! Сразу же сообщайте о найденных предметах в экстренные службы по телефону 112. Берегите себя!», — написал Слюсарь.
Ранее «Радио 1» передавало, что в результате массированной атаки БПЛА ВСУ в Ростовской области произошло два возгорания: на нефтепроводе (в Чертковском районе) и на складе промобъекта (в селе Сохрановка).

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Министр обороны Польши пожаловался на усталость граждан от молодых украинцев
Министр Косиняк-Камыш: поляки устали от молодых богатых украинцев в Европе
04 марта 2025, 04:00

Фото: iStock/macky_ch

Глава польского Министерства обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил о растущем разочаровании граждан Польши образом жизни «состоятельных» украинцев в Европе. У них слишком разгульный образ жизни.
Украинцы, разъезжающие на дорогих автомобилях и отдыхающие в пятизвёздочных отелях, вызывают недовольство населения, несмотря на понимание важности поддержки Украины для безопасности Польши.

«Есть усталость и разочарование, особенно когда видишь десятки, сотни тысяч, а может быть, даже более миллиона молодых украинцев, разъезжающих по Европе на лучших автомобилях и проводящих выходные в пятизвездочных отелях», — сообщается на официальной странице Минобороны Польши в социальной сети X.
Косиняк-Камыш подчеркнул, что ослабление российской военной машины остаётся приоритетом, но признал необходимость учитывать настроения общества.

«Это разочарование существует — я не боюсь сказать это», — выделил он.
Ранее сообщалось, что Трамп объявил о прекращении всей военной помощи Украине до тех пор, пока президент Дональд Трамп не убедится в готовности Киева к добросовестным мирным переговорам с РФ.

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