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Президент США Дональд Трамп заявил, что его политика в отношении России принесла стране «только горе». Такое утверждение раздалось в эфире Fox News.
Трамп подчеркнул свою роль поставок противотанковых комплексов Javelin Украине для сдерживания российской армии. В эфире Fox News политик отметил, что санкции и военная помощь Киеву, включая Javelin, стали ключевыми инструментами давления на РФ.
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«Я ничего не дал России, кроме горя. Я дал им санкции и Javelin для Украины. А потом они обсуждают, как я близок России», — сказал президент США.После его конфликта с Зеленским 28 февраля в Белом доме не исключили свёртывания даже косвенной помощи для ВСУ: разведданных, обучения военных и работы кол-центра США в Германии для помощи Украине. В то же время об отсутствии прямой военной помощи Киеву Трамп заявлял еще 26 февраля.
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Мария Моисеева