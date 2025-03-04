Трамп рассказал, что принес России «лишь горе» и ничего больше

В результате массированной атаки БПЛА ВСУ в Ростовской области произошло два возгорания: на нефтепроводе (в Чертковском районе) и на складе промобъекта (в селе Сохрановка). Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора области Юрий Слюсарь.