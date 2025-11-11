Силы ПВО за два часа уничтожили над Россией девять украинских дронов
Российские силы ПВО за два часа уничтожили девять украинских беспилотников в небе над четырьмя регионами страны. Об этом сообщили в Telegram-канале Министерства обороны РФ.
Воздушные цели ликвидировали в период с 21:00 до 23:00 по московскому времени.
Над Ростовской областью сбили четыре вражеских дрона, над Брянской областью — три, при этом над Курской и Орловской областями — по одному беспилотнику.
Ранее комитет Госдумы по международным делам прокомментировал планы по угону российского истребителя МиГ-31 с ракетой «Кинжал».
По мнению члена комитета Дмитрия Белика, целью инцидента выступала не только масштабная провокация для обострения конфликта, но и получение доступа к новейшим российским технологиям.
Читайте также: