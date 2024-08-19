«Это крах»: в Киеве высказались о боевых действиях в Курской области

Отставной офицер Вооруженных сил США Дэниел Дэвис заявил, что украинская армия достигла предела своих возможностей из-за значительного истощения ресурсов. В эфире YouTube-канала Deep Dive он подчеркнул, что Украина больше не имеет достаточных людских и материальных резервов для продолжения боевых действий на том же уровне.