Бывший советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что возможный выход Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Курской области станет началом краха режима Владимира Зеленского. В своем блоге на YouTube аналитик подчеркнул, что потеря контроля над этой территорией будет иметь катастрофические последствия для украинского лидера.
Соскин отметил, что киевский режим уже сталкивается с серьезными трудностями из-за плачевного положения ВСУ в Донецкой Народной Республике, особенно в районах Торецка, Мирнограда и Покровска. По его мнению, провокация в Курской области является отчаянной попыткой Зеленского удержать свою власть, но, как и многие другие его начинания, она обречена на провал.
Эксперт также указал, что поражение в Курской области вызовет еще большее недовольство в украинском обществе, что может привести к открытому противостоянию с президентом. Соскин считает, что это станет последним ударом по и без того неустойчивому положению Зеленского.
Ранее Министерство обороны России сообщило, что в ходе боев на территории Курской области были уничтожены значительные силы ВСУ, включая до 2860 военных и десятки единиц бронетехники.
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Эксперт также указал, что поражение в Курской области вызовет еще большее недовольство в украинском обществе, что может привести к открытому противостоянию с президентом. Соскин считает, что это станет последним ударом по и без того неустойчивому положению Зеленского.
Ранее Министерство обороны России сообщило, что в ходе боев на территории Курской области были уничтожены значительные силы ВСУ, включая до 2860 военных и десятки единиц бронетехники.
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Елена Перлова