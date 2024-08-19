Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Пленный боевик ВСУ рассказал об отправке военных на передовую без подготовки

Пленный боевик ВСУ рассказал об отправке военных на передовую без подготовки

Пленный боевик ВСУ Остап: из роты ВСУ в Нью-Йорке остался в живых один человек
19 августа 2024, 20:57
Фото: istockphoto/YakubovAlim

Фото: istockphoto/YakubovAlim

Украинское командование переводит людей на передовую без подготовки, рассказал пленный боевик ВСУ Роман Остап. Данные предоставило Минобороны России.
«Я служил с 2022 года по 2024 год в ДССТ (специализированный государственный орган транспорта. — прим. ред.), и нас без нашего ведома всех незаконно перевели в 53-ю бригаду без нашего согласия», — сообщил Остап.

Он добавил, что, когда солдаты прибыли в опорник роты, им дали оружие и отправили на фронт, где все погибли из-за опрометчивых решений командиров. По словам Остапа, он сам дошел до первого попавшегося дома, избавился от брони и сдался в плен.



Боевик ВСУ резюмировал, что все бы могли сбежать, если бы их предупредили об отправке на собственную погибель, но их пообещали отправить на вторую линию обороны.

Читайте также:

На Украине возбудили десятки тысяч дел за самовольное оставление воинской части

В Германии заявили о катастрофическом положении ВСУ в Донбассе

Российские военные отразили атаки ВСУ на три населенных пункта Курской области
#россия
#украина
#всу
#война
#сво
#новости
ВС РФ вытеснили украинских боевиков из поселка Нью-Йорк в ДНР
Российские войска освободили от украинских боевиков поселок Нью-Йорк в ДНР
19 августа 2024, 21:05

Фото: istock/Aleksandr Golubev

Российские войска освободили поселок Нью-Йорк в ДНР, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов 19 августа.
«Флаг России поднят над Нью-Йорком. Операция по освобождению русской земли от украинских нацистов продолжается», – цитирует Рогова РИА Новости.
По данным сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов, украинские боевики отступили, сейчас российские военные ведут зачистку территории.

Сообщается, что 46-я отдельная аэромобильная бригада ВСУ отходит в сторону села Нелеповка.

Ранее российские военные отразили атаки ВСУ на три населенных пункта Курской области. ВС РФ продолжает уничтожать украинские диверсионные группы, которые пытаются проникнуть на территорию России.

Читайте также:

Пленный боевик ВСУ рассказал об отправке военных на передовую без подготовки

На Украине возбудили десятки тысяч дел за самовольное оставление воинской части

В Германии заявили о катастрофическом положении ВСУ в Донбассе
#операция
#военные
#флаг
#новости
#всу
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Украине возбудили десятки тысяч дел за самовольное оставление воинской части
Депутат Рады: за оставление части возбудили более 80 000 уголовных дел
19 августа 2024, 19:54

Фото: iStock/Akintevs

Депутат Верховной Рады Руслан Горбенко заявил, что Государственное бюро расследований Украины возбудило в отношении военных около 80 тысяч уголовных дел за самовольное оставление части. Об этом информирует «Новости.Live».
Уточняется, что речь также идет о тех, кто отказывался принимать участие в боевых действиях. Горбенко подчеркнул, что в ситуации, когда солдат самовольно покидает воинскую часть, работник военкомата имеет законное право его задержать. По его словам, на сегодняшний день численность ВСУ достигает одного миллиона человек.

Ранее сообщалось, что на Купянском направлении солдаты украинской армии самовольно оставили позиции. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, на Украине с февраля 2022 года введен режим всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. При этом военнообязанные должны обновить свои данные в территориальных центрах комплектования в течение 60 дней.

Читайте также:

Зеленского потребовали привлечь к ответственности за узурпацию власти

На Украине испугались прорыва границы мобилизованными

Зеленский утвердил продление мобилизации и военного положения на 90 дней
#данные
#право
#солдаты
#всу
#спецоперация
#военком
#мобилизация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Германии заявили о катастрофическом положении ВСУ в Донбассе
Репке: эвакуация из Покровска представляет катастрофу для ВСУ в Донбассе
19 августа 2024, 19:29

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Эвакуация из Красноармейска (укр. Покровск — прим. ред.), а также расход ресурсов в Курской области представляет катастрофу для боевиков ВСУ. Об этом в соцсетях заявил немецкий обозреватель Юлиан Репке.
«Правительство Украины распорядилось эвакуировать город Покровск с населением 65 тысяч жителей в течение двух недель <…>. Я снова выскажу непопулярную (на Западе. — Прим. ред.) мысль — ситуация в Донбассе катастрофическая», — прокомментировал Репке.

Он добавил, что в такой ситуации для украинских боевиков рискованно терять живую силу под Курском.

Украинские неонацисты напали на Курскую область 6 августа. Аналитики не раз подмечали, что Киев перебрасывает личный состав с Донбасса, чтобы продолжать нападение на российский регион.

Читайте также:

Российские военные отразили атаки ВСУ на три населенных пункта Курской области

Жители Украины больше не верят в возвращение Крыма и Донбасса

Украина начала принудительную эвакуацию детей из Красноармейского района в ДНР
#россия
#украина
#всу
#донбасс
#сво
#война
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Российские военные отразили атаки ВСУ на три населенных пункта Курской области
19 августа 2024, 15:57

Фото: istockphoto / Anna_Anikina

Министерство обороны РФ сообщило, что Вооружённые Силы Российской Федерации успешно отразили атаки на несколько населённых пунктов в Курской области.
«В частности, были отбиты атаки штурмовых групп ВСУ в направлении Ольговки, Русского и Черкасского Поречного. В результате боевых действий были уничтожены танк, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, а также более 25 украинских военнослужащих. Кроме того, четыре бойца ВСУ были взяты в плен», — сообщили в ведомстве.

По информации министерства, подразделения группировки войск «Север» при поддержке авиации и артиллерии продолжают разведывательно-поисковые операции для выявления и уничтожения диверсионных групп противника, которые пытаются проникнуть на территорию России южнее населённых пунктов Скрылевка и Шептуховка.

Читайте также:

Жители Украины больше не верят в возвращение Крыма и Донбасса

Украина начала принудительную эвакуацию детей из Красноармейского района в ДНР

Российские морпехи в Курской области взяли в плен иностранных наемников
#жители
#операции
#машины
#всу
#танк
#машина
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Жители Украины больше не верят в возвращение Крыма и Донбасса
Социолог Ищенко: население Украины устало от конфликта и хочет мира
19 августа 2024, 15:30

Социолог Владимир Ищенко отметил, что население Украины устало от конфликта. По его словам, граждане страны испытывают значительное эмоциональное и физическое истощение из-за продолжающейся войны.
«Многие украинцы начинают сомневаться в целесообразности дальнейших боевых действий и ищут пути к мирному разрешению ситуации», – сказал Ищенко в интервью немецкой газете Berliner Zeitung.

Эксперт добавил, что согласно социологическим опросам на Украине, общественное мнение постепенно меняется, и растет желание вернуться к нормальной жизни без войны. При этом все больше людей понимают, что Донбасс и Крым останутся российскими.

По мнению социолога, настроения жителей Украины могут повлиять на политическую обстановку в стране. В частности сообщается, что граждане уже не хотят регистрироваться в ТЦК, несмотря на жесткие требования местных властей. Об этом говорят данные о низкой явке в территориальных центрах комплектования.

Читайте также:

Зеленского потребовали привлечь к ответственности за узурпацию власти

В Британии заявили о нелегитимности Зеленского

Рогов объяснил перестановки в правительстве Украины наркотической зависимостью Зеленского
#эксперт
#данные
#мнение
#крым
#интервью
#донбасс
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Украина начала принудительную эвакуацию детей из Красноармейского района в ДНР
19 августа 2024, 14:45

Фото: istockphoto/reflection_art

Назначенный Киевом глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин сообщил, что принудительная эвакуация семей с детьми началась из населенных пунктов Красноармейского (Покровского) района на подконтрольной Вооруженным силам Украины части ДНР. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По его словам, там проживает больше 53 000 человек, из которых 4000 детей. Он отметил, что за последнее время фронт подошел слишком близко к Покровскому району и на это следует реагировать.

Ранее сообщалось, что Армия России находится всего в 10 км от Покровска. По некоторым данным противника, на Покровском направлении у ВСУ остались лишь истощенные подразделения. Им остается или стоять насмерть, или отходить до подготовленных линий обороны к Мирнограду и Покровску.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

Помощник президента Ушаков рассказал, что может повлиять на переговоры с Украиной

Морпехи ЧФ захватили в Курской области группу из 19 украинских диверсантов

Военные ВС РФ уничтожили 26 реактивных снарядов HIMARS
#армия
#владимир путин
#президент
#человек
#операции
#лидер
#армия россии
#сво
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Российские морпехи в Курской области взяли в плен иностранных наемников
15 иностранных наемников ВСУ взяли в плен в Курской области
19 августа 2024, 14:35

Фото: istock/Aleksandr Golubev

Российские морпехи взяли в плен 15 иностранных наемников, которые воевали на стороне ВСУ. Среди пленных граждане нескольких стран. Также в ходе совместной операции российских военных в Суджанском районе Курской области уничтожили 5 американских бронемашин, сообщает SHOT.
Ранее стало известно о захвате 19 украинских диверсантов у Ольговка в Курской области. При этом часть украинских военнослужащих переходят на сторону России, не желая открывать огонь по мирному населению в Курской области.

По данным Минобороны, за сутки российские средства ПВО уничтожили 26 реактивных снарядов HIMARS производства США и 49 беспилотных летательных аппаратов.



Сейчас сообщается о планах ВСУ прорваться к селу Карыж в Курской области.

Читайте также:

«История болезненная»: Военэксперт назвал самые горячие точки в зоне СВО

В МИД РФ прокомментировали появление журналистов из США в Судже

Почти 2000 боевиков ВСУ ликвидировала российская армия за сутки
#сша
#армия
#всу
#минобороны
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Военкор Коц назвал возможные цели ВСУ после операции в Курской области
Военкор Коц: ВСУ могут открыть еще один фронт через поселок Теткино или Глухово
19 августа 2024, 14:22

Фото: iStock/Olena_Z

Военкор Александр Коц написал в своем Telegram-канале, что ВСУ могут попытаться прорваться через поселок Теткино в Глушковском районе к селу Карыж в Курской области.
По мнению Коца, эффективность давления войск противника серьезно замедлилась, когда они встретили уверенное сопротивление ВС России. Военкор добавил, что существует вероятность вторжения ВСУ с севера, со стороны Украинского Глухова.

Уточняется, что вражеской целью может быть Рыльск, а также создание плацдарма на этой стороне реки Сейм.

Напомним, утром 6 августа украинские боевики попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. ВС РФ отбрасывают вражеские группировки ВСУ с территории российского региона.

Читайте также:

Алаудинов рассказал о задаче ВСУ в Курской области

Российские военные освободили один из крупных населенных пунктов в ДНР

В МИД РФ прокомментировали появление журналистов из США в Судже
#реки
#военные
#участок
#мид рф
#всу
#вс рф
#курская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Военные ВС РФ уничтожили 26 реактивных снарядов HIMARS
МО РФ: ПВО уничтожила 26 реактивных снарядов HIMARS и 49 беспилотников за сутки
19 августа 2024, 13:55

Фото: istockphoto/fortton

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 26 реактивных снарядов HIMARS производства США и 49 беспилотных летательных аппаратов за сутки. Об этом проинформировало Минобороны России.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты: управляемая авиационная бомба Hammer производства Франции, 26 реактивных снарядов HIMARS производства США и 49 беспилотных летательных аппаратов», — отмечается в сводке ВС РФ.

Помимо этого, потери украинских войск за сутки составили 1935 человек. Самые большие противник понес в зоне контроля подразделений российских группировок войск «Запад» и «Юг» — 535 и 570 бойцов.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что ВС РФ освободили один из крупных населенных пунктов в ДНР Артемово. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Путин: Россия сталкивается с кризисами, прежде всего на украинском направлении

Морпехи ЧФ захватили в Курской области группу из 19 украинских диверсантов

Боевики ВСУ уничтожили последний мост через реку Сейм в Курской области
#сша
#владимир путин
#президент
#человек
#бомба
#операции
#лидер
#днр
#сво
#вс рф
#запад
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф