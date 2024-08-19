Пленный боевик ВСУ рассказал об отправке военных на передовую без подготовки

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Украинское командование переводит людей на передовую без подготовки, рассказал пленный боевик ВСУ Роман Остап. Данные предоставило Минобороны России.
«Я служил с 2022 года по 2024 год в ДССТ (специализированный государственный орган транспорта. — прим. ред.), и нас без нашего ведома всех незаконно перевели в 53-ю бригаду без нашего согласия», — сообщил Остап.Он добавил, что, когда солдаты прибыли в опорник роты, им дали оружие и отправили на фронт, где все погибли из-за опрометчивых решений командиров. По словам Остапа, он сам дошел до первого попавшегося дома, избавился от брони и сдался в плен.
Боевик ВСУ резюмировал, что все бы могли сбежать, если бы их предупредили об отправке на собственную погибель, но их пообещали отправить на вторую линию обороны.
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Никита Кротов