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Российские войска освободили поселок Нью-Йорк в ДНР, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов 19 августа.
«Флаг России поднят над Нью-Йорком. Операция по освобождению русской земли от украинских нацистов продолжается», – цитирует Рогова РИА Новости.По данным сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов, украинские боевики отступили, сейчас российские военные ведут зачистку территории.
Сообщается, что 46-я отдельная аэромобильная бригада ВСУ отходит в сторону села Нелеповка.
Ранее российские военные отразили атаки ВСУ на три населенных пункта Курской области. ВС РФ продолжает уничтожать украинские диверсионные группы, которые пытаются проникнуть на территорию России.
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Лия Мурадьян