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Пленный военнослужащий украинского нацбата «Азов»*, Станислав Кадраков, сообщил о своем намерении продолжать воевать за Россию. Он объяснил свое решение несколькими причинами.
Он отметил, что Киев не произвел обмен его на протяжении более двух лет, передает РИА Новости. Кадракова призвали на службу в батальон «Азов»* весной 2022 года. Затем при взятии завода «Азовсталь» в Мариуполе он сдался в плен.
Основной же причиной своего выбора Кадраков назвал привязанность к родным местам.
* Запрещенная в России террористическая организация
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«В первую очередь, я уже очень долго жду, пока моя страна обменяет меня, уже два года и четыре месяца прошло», - сказал Станислав Кадраков.
Основной же причиной своего выбора Кадраков назвал привязанность к родным местам.
«Я родился в городе Шахтерск, всю жизнь прожил в Донецке», — заявил он.Ранее другой пленный боец ВСУ, Сергей Скрябин, рассказал о случаях «дружественного огня», когда украинское командование обстреливало свои же позиции, ставя под угрозу жизнь солдат. Скрябин сообщил о том, что его подразделение почти понесло потери из-за обстрела со стороны другого украинского отряда.
* Запрещенная в России террористическая организация
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Елена Перлова