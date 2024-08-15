ВСУ признали катастрофическую ситуацию на Купянском направлении

Фото: Минобороны РФ
Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил о сложной обстановке на Купянском и Северском направлениях фронта. В официальном сообщении, опубликованном в Telegram-канале, говорится о том, то ситуация на этих участках остается напряженной и требует постоянного контроля.
На Купянском направлении украинские военные столкнулись с усиленным наступлением российских войск, которые, по данным российской стороны, освобождают дорогу между Купянском и Сватово, передает РИА Новости. Несколько населенных пунктов уже перешли под контроль России, и российские силы медленно, но уверенно продвигаются к Купянску.
Ранее Виталий Ганчев, глава российской администрации Харьковской области, подтвердил, что российские войска успешно освобождают территорию, укрепляя свои позиции на стратегически важной дороге.
Напомним, что военная операция России на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин объявил цель операции как «защиту людей, подвергающихся издевательствам и геноциду со стороны киевского режима», а также проведение «демилитаризации и денацификации Украины» и привлечение к суду военных преступников.
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Ранее Виталий Ганчев, глава российской администрации Харьковской области, подтвердил, что российские войска успешно освобождают территорию, укрепляя свои позиции на стратегически важной дороге.
Напомним, что военная операция России на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин объявил цель операции как «защиту людей, подвергающихся издевательствам и геноциду со стороны киевского режима», а также проведение «демилитаризации и денацификации Украины» и привлечение к суду военных преступников.
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Елена Перлова