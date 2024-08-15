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ВСУ признали катастрофическую ситуацию на Купянском направлении

Генштаб ВСУ: напряженная ситуация на Купянском и Северском направлениях
15 августа 2024, 05:25
Фото: Минобороны РФ

Фото: Минобороны РФ

Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил о сложной обстановке на Купянском и Северском направлениях фронта. В официальном сообщении, опубликованном в Telegram-канале, говорится о том, то ситуация на этих участках остается напряженной и требует постоянного контроля.
На Купянском направлении украинские военные столкнулись с усиленным наступлением российских войск, которые, по данным российской стороны, освобождают дорогу между Купянском и Сватово, передает РИА Новости. Несколько населенных пунктов уже перешли под контроль России, и российские силы медленно, но уверенно продвигаются к Купянску.

Ранее Виталий Ганчев, глава российской администрации Харьковской области, подтвердил, что российские войска успешно освобождают территорию, укрепляя свои позиции на стратегически важной дороге.



Напомним, что военная операция России на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин объявил цель операции как «защиту людей, подвергающихся издевательствам и геноциду со стороны киевского режима», а также проведение «демилитаризации и денацификации Украины» и привлечение к суду военных преступников.

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Боевики ВСУ в немецкой военной форме унизили старика и всех русских в Курской области
RV: ВСУ в немецких касках оскорбили старика и всех русских в Курской области
15 августа 2024, 04:58

Фото: istock/Oleg Elkov

Официальный Telegram-канал издания Русская весна опубликовал шокирующие кадры, на которых украинские боевики в немецких касках оскорбляют пожилого мужчину в Курской области.
На видео видно, как солдаты ВСУ, одетые в каски, стилизованные под немецкие образца 1941 года, подходят к старому человеку и начинают его унижать. Один из бойцов, разговаривая с акцентом, обращается к мужчине: «Иван! Эй, русский Иван! Как жизнь?»

Мужчина, еле говоря, отвечает что-то невнятное, упоминая, что он несколько дней не мог выйти из дома. В ответ он слышит резкие и матерные оскорбления. Один из боевиков продолжает крик.

«Да вы тут все по жизни заблудились! Не туда пошли! Иван, вот он Иван», — заявляет боец и начинает говорить на немецком языке.
Источник в сообщении добавил: «Это должен посмотреть каждый», намекая на подражание украинских националистов фашистам времен Второй мировой войны.

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Верещук: Киев хочет создать «зону безопасности» в Курской области
15 августа 2024, 02:58

Киев предложил создать «зону безопасности» в Курской области для перемещения людей. С такой инициативой выступила министр по вопросам реинтеграции Украины Ирина Верещук.
«Создание гуманитарных коридоров — это не только вопрос перемещения людей, но и возможность оказания помощи нуждающимся», — написала Верещук в социальных сетях.
Министр выразила намерение привлечь международные организации для поддержки инициативы. По ее словам, это инициатива направленная на организацию гуманитарных коридоров, которые позволят местным жителям безопасно покинуть регион и направиться либо в другие области РФ, либо на территорию Украины.

Напомним, что 6 августа украинские диверсанты предприняли безуспешную попытку прорвать российскую оборону в Курской области, после чего начали обстрелы мирного населения. Ситуацию отнесли к ЧС федерального характера. По данным источников, теперь Киев ожидает «масштабного» ответа со стороны Москвы.

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Мазала: поражение ВСУ под Курском может привести к капитуляции Украины
15 августа 2024, 02:51

Немецкий военный эксперт Карло Мазала, профессор Университета бундесвера в Мюнхене, в интервью изданию Bild* высказал мнение, что попытка украинских вооруженных сил вторгнуться в Курскую область может стать решающим моментом в конфликте и привести к капитуляции Киева.
Мазала подчеркнул, что если украинские войска потерпят значительное поражение под Курском, это может в большой степени облегчить продвижение российских войск и создать предпосылки для дальнейших военных успехов России. В итоге, по его мнению, это может привести к капитуляции Украины.

Кроме того, стало известно, что Великобритания стремится убедить своих союзников разрешить Украине использование крылатых ракет Storm Shadow для атак на российскую территорию. Западные страны выражают опасения, что такое разрешение может привести к дальнейшей эскалации конфликта. Тем не менее, британские министры продолжают настаивать на пересмотре этого вопроса, несмотря на сопротивление.

*Внесен в список иноагентов.

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Подоляка: на Покровском направлении рухнула линия обороны ВСУ
15 августа 2024, 01:49

Фото: Минобороны РФ

Пока внимание общественности было сосредоточено на вторжении в Курской области, линия обороны ВСУ на Покровском направлении потерпела катастрофическое поражение. По данным военного блогера Юрия Подоляки, оборонительные позиции ВСУ на участке Журавка - Орловка - Николаевка были разрушены в результате успешного наступления Вооруженных сил России.
«Сегодня линия обороны ВСУ на этом участке была фактически разорвана в клочья», — пишет Подоляка.
По его информации, наступление российской армии на Покровском направлении достигло значительных успехов, приведя к прорыву оборонительных рубежей перед крупным населённым пунктом Новогородовка, который ВСУ возводили на реке Журавка.

Блогер сообщает, что прорыв фронта произошел по ширине до 5 км и глубине до 3 км. Если вовремя не ввести в бой резервы ВСУ есть реальная угроза дальнейшего обрушения фронта. Эти резервы, по его словам, сейчас затерялись в лесах Курской области, что усугубляет ситуацию.

Новости с Покровского направления поступили с оптимизмом, подтверждая ожидания о достижении значительных успехов в этом районе. Подоляка также отметил, что эти события стали «хорошими новостями» в контексте текущих боевых действий.

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#блогер
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Condottiero: без тепловизоров тактика ВСУ в Курской области не сработает
15 августа 2024, 01:26

Фото: istock/Dmitri Toms

В Курской области продолжают поступать сообщения о значительных потерях среди бойцов ВСУ, укрывающихся в лесополосах. Экс-боец ЧВК «Вагнер» в своем Telegram-канале Condottiero пояснил, что тактика прятаться в лесу эффективна лишь до тех пор, пока у лесников нет тепловизоров.
По его словам, после вторжения украинские бойцы часто покидали технику и уходили в лесные и яровые участки, надеясь скрыться от воздушных ударов. Однако, как только появились тепловизоры, их позиция стала неустойчивой.

«Тактика отсиживаться в лесополе хороша, пока у лесников нет тепловизоров. С тепловизорами картина меняется», — отметил экс-боец ЧВК «Вагнер».
По информации, предоставленной военблогером, за сутки уничтожается до 150 боевиков ВСУ. Основная работа по зачистке лесов проводится в ночное время с помощью как людей, так и дронов. Кроме того, попытки боевиков скрыться в домах также не увенчались успехом: местные жители оперативно сообщают о них в службу «112», и на место выезжают так называемые «охотники».

«Сегодня все, что происходит в Курской области, напоминает сафари. Спасения ВСУ нет. Население активно сдает их позиции и места скопления, где есть хоть какая-то связь», — добавил экс-боец ЧВК «Вагнер».

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#чвк
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Поджали хвост и просят защиты у Сырского: как ВСУ ведут себя под натиском России
ВСУ спешно строят укрепления в трех областях, прося защиты у главкома Сырского
15 августа 2024, 00:56

Фото: istock/zabelin

ВСУ начали экстренное строительство укреплений в нескольких областях Украины, чтобы усилить свои позиции. Речь идет о Сумской, Черниговской и Запорожской областях.
Как сообщает официальный Telegram-канал издания Украина.Ру, украинские солдаты активно просят помощи у главкома Александра Сырского, чтобы обеспечить защиту от атак ВС РФ.

По информации источника, это стало известно из официального письма главкому, перехваченного нашими хакерами. В письме украинский генерал просит у Сырского срочной помощи в обеспечении защиты своих подразделений от дронов и обстрелов.

Также в письме содержится жалоба на местных жителей, которые, по утверждению генерала, активно помогают российским военнослужащим в нанесении ударов по украинским позициям.

Напомним, что 6 августа украинские диверсанты предприняли безуспешную попытку прорвать российскую оборону в Курской области, после чего начали обстрелы мирного населения.

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#всу
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Армия России начала рыть окопы в Курской области
ВС РФ окапываются в Курской области на фоне боевых действий
15 августа 2024, 00:47

Фото: istock/Andrey Iudin

Армия России начала активное строительство оборонительных позиций в Курской области в условиях продолжающихся боевых действий. Об этом сообщает аккаунт OSINTtechnical в социальной сети X, ссылаясь на спутниковые снимки.
По информации журналистов Би-би-си, российские войска строят оборонительные линии в районе Курской атомной электростанции, при этом ближайшая траншея расположена в восьми километрах от АЭС. Это свидетельствует о серьёзной готовности к возможным угрозам в этом стратегически важном районе.

Вместе с этим, в Курской области сообщалось о массовом наборе рабочих для рытья окопов. Как сообщает Telegram-канал «Прямой Эфир.Курск», россияне приглашаются выполнять эту работу за сумму от 5 тысяч рублей, а более опытные или квалифицированные работники могут рассчитывать на зарплату до 371 тысячи рублей за два месяца.

ВСУ начали атаки на границу Курской области рано утром 6 августа, и бои в приграничной зоне продолжаются. По данным местных властей, украинские подразделения продвинулись на 12 километров вглубь области, а ширина фронта достигла 40 километров.

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Раскрыты изначальные цели нападения на Курскую область
Алаудинов: ВСУ планировали захватить Курскую область и стратегические объекты
15 августа 2024, 00:34

Фото: istock/Irina Piskova

ВСУ изначально планировали захватить Курскую область, стратегические объекты в ней и часть Белгородского региона. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1». По его данным, киевский режим делал ставку на молниеносный блицкриг.
«Целью изначально было захватить Курскую область, некоторые стратегические объекты. Кроме Курской планировалось захватить еще часть Белгородской области. Их расчет был такой, что их молниеносное наступление, оно уже не будет остановлено», — пояснил он.
По словам Алаудинова, ему удалось узнать из перехваченного секретного документа, что НАТО, когда принимало решение о нападении на Курскую область, рассчитывало на быстрый захват территорий, чтобы получить возможность диктовать России условия при переговорах.
«То есть ультиматум для того, чтобы Россию посадить за стол переговоров на их условиях и заставить выйти с тех территорий, которые в принципе являются российскими», — добавил генерал-майор.
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Отступают, бросая трупы: ВСУ оставляют натовскую технику и погибших в Курской области
Минобороны: ВСУ бросают натовскую технику на поле боя и отступают, оставляя тела погибших
15 августа 2024, 00:28

Фото: istock/Olena_Z

Министерство обороны России сообщает, что украинские бригады в Курской области бросают натовскую технику и тела погибших солдат на поле боя при отступлении. В официальной сводке приводятся кадры, на которых видно, как российские войска уничтожают личный состав и технику противника.
В одном из боев у населенного пункта военные 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота захватили и перегнали в тыл канадский броневик «Roshel Senator». Кроме того, российские бойцы захватили образцы западного оружия, боеприпасы, средства защиты и системы связи.

На опубликованных кадрах также видны тела украинских боевиков. ВСУ начали атаки на границу Курской области рано утром 6 августа, и бои в приграничной зоне продолжаются. По данным местных властей, украинские подразделения продвинулись на 12 километров вглубь области, а ширина фронта достигла 40 километров.

Генеральный штаб России заверил, что операция завершится разгромом противника и выходом на государственные границы.

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