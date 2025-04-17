Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ «Это мясорубка»: в Госдепе высказались о конфликте на Украине

«Это мясорубка»: в Госдепе высказались о конфликте на Украине

Брюс: конфликт на Украине нельзя решить военными методами
Фото: istockphoto/Westy72

Фото: istockphoto/Westy72

Конфликт на Украине нельзя решить военным путем, заявила официальный представитель американского Госдепа Тэмми Брюс.
«Это мясорубка. У того, что тут происходит, нет военного решения», — прокомментировала она журналистам Fox Business.
Госсекретарь США Марко Рубио со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом поучаствуют в переговорах по Украине с партнерами из Европы.

В феврале состоялись российско-американские переговоры в Эр-Рияде Саудовской Аравии. Специалисты отмечали, что стороны стали лучше слышать друг друга. Второй раунд переговоров проходил 24 марта. Москва и Вашингтон работают над урегулированием конфликта, в то время как Европа выступает за ужесточение антироссийских санкций.

Читайте также:

Россия запросила консультации в Совбезе ООН по мораторию на удары по энергетике

Минобороны: БПЛА ВСУ перехватили над Ростовской областью

Трамп отказался от предложения Зеленского купить системы ПВО за $50 миллиардов ради диалога с Путиным
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#новости
#госдеп
#сша
В подмосковный центр Мещерякова поступило новое реабилитационное оборудование
17 апреля 2025, 19:45

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

В Центр реабилитации им. А.И. Мещерякова в Московской области поступило на апробацию новое оборудование – инновационная ортопедическая система Робоспайн и бесконтактная гидромассажная ванна Акварелакс. Об этом рассказали в пресс-службе Минсоцразвития Подмосковья.
«Два новых прибора позволяют эффективно избавиться от заболеваний позвоночника. Они работают в тандеме. Процедуры бесконтактного гидромассажа готовят организм к более глубоким лечебным воздействиям, которые проводятся на аппарате Робоспайн. Основная же процедура строится на принципе декомпрессии и мягкого механического воздействия», – пояснили в ведомстве.
Участники спецоперации и молодые инвалиды с нарушениями слуха и зрения могут бесплатно пройти курс реабилитации в Центре им. А.И. Мещерякова.
«Наш центр уникален. Мы создали здесь условия для комфортного проживания, купили новейшее оборудование для эффективной реабилитации, подобрали команду лучших специалистов. Реабилитацию в центре прошли уже более 200 жителей Подмосковья и других регионов России», – рассказал министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин.
Как напомнили в министерстве, в центре можно также освоить новые профессии. А бойцы СВО могут находится в центре вместе с супругой.

Чтобы записаться на курс реабилитации, нужно подать заявление на региональном портале госуслуг.

Читайте также:

Первая летняя смена в лагере для детей участников спецоперации начнётся 30 мая

Свыше 190 тыс. жителей Московской области получают единое пособие

В Подмосковье подали более 12 тыс. онлайн-заявок на справки по соцуслугам
#подмосковье
#московская область
#реабилитация
#здоровье
#сво
#спецоперация
#минсоцразвития мо
#оборудование
#андрей кирюхин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Первая летняя смена в лагере для детей участников спецоперации начнётся 30 мая
17 апреля 2025, 19:33

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

В Московской области дети участников спецоперации могут отдохнуть в летние каникулы в оздоровительном лагере «Литвиново» по бесплатным путёвкам. Эти путёвки предоставляют детям от семи до 15 лет, сообщили в пресс-службе Минсоцразвития Подмосковья.
«30 мая в лучшем детском лагере региона «Литвиново» стартует первая смена для детей участников СВО. Каждый год по бесплатным путёвкам в этом лагере отдыхают более 3 тыс. детей. На базе оздоровительного комплекса прошлым летом запустили новый проект – палаточный лагерь. Ребята просили больше активностей на природе, турпоходов, и уже через пару месяцев они смогут погрузиться в эту атмосферу. Первая смена там стартует 15 июня», – рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
Как добавили в ведомстве, всего летом будет организовано шесть лагерных смен по 14 дней. Каждая уникальность и тематическую направленность. Детей ждут пятиразовое питание, спортивные соревнования, творческие фестивали, увлекательные конкурсы и насыщенные дни.

Получить путёвку в лагерь можно проактивно. Родителям позвонят из муниципального центра поддержки семей или из управления образования администрации городского округа и предложат путёвки в лагерь.

Помимо этого, получить путевку можно и самостоятельно. Для этого нужно обратиться в отдел образования администрации городского округа. Там помогут оформить заявление и расскажут, какие нужны документы. Если мест на желаемую дату заезда не будет, отправиться в лагерь предложат на другую смену.

Всю информацию о детских летних оздоровительных лагерях и получении путёвок можно найти на портале.

Читайте также:

Свыше 190 тыс. жителей Московской области получают единое пособие

В Подмосковье подали более 12 тыс. онлайн-заявок на справки по соцуслугам

Проживающие в Подмосковье бывшие узники фашизма получат выплаты ко Дню Победы
#сво
#спецоперация
#дети
#лето
#лагеря
#отдых
#вице-губернатор
#болатаева людмила
#минсоцразвития мо
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россия запросила консультации в Совбезе ООН по мораторию на удары по энергетике
17 апреля 2025, 19:10

Фото: istockphoto/Viktor Sidorov

Российская Федерация запросила открытые консультации СБ ООН, чтобы обсудить итоги месячного моратория на удары по энергообъектам России и Украины. Об этом в Telegram-канале написал зампостпреда России при Международной организации Дмитрий Полянский.
«Мы запросили на сегодня, 17 апреля, закрытые консультации СБ ООН (не предусматривающие присутствие Украины), чтобы обсудить итоги действия 30-дневного моратория на удары по энергетическим объектам России и Украины, предложенного 18 марта президентом США Дональдом Трампом и добросовестно соблюдавшегося российской стороной», — сказано в публикации дипломата.

Начало консультаций запланировано на 23:30 по Москве, российские дипломаты выйдут к журналистам, добавил Полянский.

Читайте также:

Песков ответил на вопрос о моратории на удары по объектам энергетики

В МИД ответили на возможную поставку Taurus ВСУ

Минобороны: БПЛА ВСУ перехватили над Ростовской областью
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#оон
#новости
#совбез
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Песков ответил на вопрос о моратории на удары по объектам энергетики
Песков: Путин не давал новых указаний по мораторию на удары по энергообъектам
17 апреля 2025, 17:22

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин не давал новых указаний по мораторию на удары по украинским энергообъектам, заявил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Иных указаний верховного главнокомандующего пока не было», — прокомментировал он.
Путин говорил по телефону с президентом США Дональдом Трампом 18 марта. Хозяин Белого дома предложил взаимный отказ сторон украинского конфликта от ударов по энергообъектам на месячный срок. Москва поддержала инициативу. Позже в Минобороны России заявляли о нарушениях моратория со стороны Киева. Песков отмечал, что Россия оставляет за собой право не соблюдать мораторий, если нарушения со стороны Украины продолжатся.

Читайте также:

В МИД ответили на возможную поставку Taurus ВСУ

ВСУ вторую ночь подряд попытались атаковать БПЛА российский город

В Госдуме ответили, нужно ли продлять мораторий на удары по энергетике
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#новости
#дмитрий песков
#владимир путин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В МИД ответили на возможную поставку Taurus ВСУ
Захарова: РФ расценит удары Taurus как участие Германии в конфликте
17 апреля 2025, 17:05

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Российская сторона расценит удар немецких крылатых ракет Taurus по любым объектам страны как участие ФРГ в боевых действиях на стороне киевского режима. Об этом в рамках брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«…Всё это будет расцениваться как прямое участие ФРГ в боевых действиях на стороне киевского режима со всеми вытекающими последствиями для Германии», — сказала Захарова.
Перед этим кандидат на пост канцлера ФРГ Фридрих Мерц заявлял о возможных поставках Taurus в ВСУ. На фоне российской спецоперации в Донбассе страны коллективного Запада стали активно помогать Украине оружием и финансами.

Читайте также:

Минобороны: БПЛА ВСУ перехватили над Ростовской областью

Бойцы ВС РФ освободили от ВСУ Преображенку в ДНР

Наступление в Курской области, бои в Часов Яре, удары по ВСУ на Запорожском направлении: последние новости СВО
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#новости
#германия
#мид рф
#мария захарова
Следите за нашими новостями
в удобном формате