«Это мясорубка»: в Госдепе высказались о конфликте на Украине

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Конфликт на Украине нельзя решить военным путем, заявила официальный представитель американского Госдепа Тэмми Брюс.
«Это мясорубка. У того, что тут происходит, нет военного решения», — прокомментировала она журналистам Fox Business.Госсекретарь США Марко Рубио со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом поучаствуют в переговорах по Украине с партнерами из Европы.
В феврале состоялись российско-американские переговоры в Эр-Рияде Саудовской Аравии. Специалисты отмечали, что стороны стали лучше слышать друг друга. Второй раунд переговоров проходил 24 марта. Москва и Вашингтон работают над урегулированием конфликта, в то время как Европа выступает за ужесточение антироссийских санкций.
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Никита Кротов