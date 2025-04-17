Трамп отказался от предложения Зеленского купить системы ПВО за $50 миллиардов ради диалога с Путиным

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Президент США Дональд Трамп отклонил предложение Владимира Зеленского о покупке зенитных ракетных комплексов Patriot за 50 миллиардов долларов. Об этом сообщает немецкое издание Bild.
По данным издания, Трамп объяснил отказ тем, что нельзя начинать войну против превосходящего по силам противника, рассчитывая на поставки оружия. Считается, что решение связано с желанием Трампа сохранить возможность переговоров с Владимиром Путиным.
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«Вы знаете, он всегда хочет купить ракеты. Но, видите ли, когда вы начинаете войну, вы должны знать, что вы можете выиграть эту войну. Нельзя начинать войну против противника в 20 раз больше, а потом надеяться, что кто-то даст тебе ракеты», — сказал Трамп.Bild отмечает, что для Трампа символика важнее денег: ресурсы у него есть, но президент США избегает сделок, способных осложнить диалог с Россией.
«Судя по всему, действующий президент США настолько обеспокоен переговорами с Владимиром Путиным, что даже не хочет зарабатывать деньги на обороне Украины», — отметил журналист немецкого издания.Читайте также:
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Мария Моисеева