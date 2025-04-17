Минобороны: БПЛА ВСУ перехватили над Ростовской областью

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Украинский беспилотник над Ростовской областью перехватила российская противовоздушная оборона, доложили в Минобороны РФ в четверг, 17 апреля.
«Около 15.40 мск дежурными средствами ПВО перехвачен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Ростовской области», — гласит сводка оборонного ведомства.Перед этим в Минобороны России докладывали об освобождении от ВСУ населенного пункта Преображенка в Донбассе. В министерстве особо отметили действия группировки ВС РФ «Центр». Враг потерял более 385 боевиков и различную технику.
Спецоперация по защите Донбасса продолжается с 24 февраля 2022 года. Российские и американские власти ведут работу по урегулированию кризиса.
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Никита Кротов