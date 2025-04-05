В Саранске действует режим ЧС после атаки дронов

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Режим ЧС из-за атаки дронов введен в Саранске Республики Мордовия. Об этом сообщил глава региона Артем Здунов в личном Telegram-канале. Атака на предприятие произошла ночью, уточнил чиновник.
«После сегодняшней атаки БПЛА приняли решение ради безопасности наших жителей ввести в Саранске режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня. Важно — все службы неоднократно отрабатывали действия при режиме ЧС, все работают слажено, каждый знает свой порядок», — сказано в сообщении.
Здунов добавил, что жителям близлежащих домов оказывают всю необходимую помощь, включая медицинскую и психологическую. Людей размещают в пунктах временного размещения. Украина регулярно атакует российские территории. В конце марта в Саудовской Аравии состоялись российско-американские переговоры. Страны ведут работу по урегулированию кризиса.
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Никита Кротов