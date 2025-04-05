В Саранске действует режим ЧС после атаки дронов

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может заставить Евросоюз (ЕС) вернуть России ее активы на 240 млрд евро, если заблокирует продление антироссийских санкций. Об этом изданию Rheinische Post заявил глава эстонского МИДа Маргус Цахкна. Политик призвал европейских лидеров быть более жесткими в отношении венгерского премьера.