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Священнослужитель Курской епархии Игорь Васюков, который эвакуировал мирных граждан из Суджи, сбил из двустволки два украинских дрона, которые преследовали его машину. Об этом сказано на сайте РПЦ.
«Им (священникам — прим. ред.) неоднократно пришлось отстреливаться от дронов, и отец Игорь из ружья-двустволки сбил два вражеских дрона, которые преследовали их автомобиль», — сказано в публикации.
Известно, что вражеский дрон атаковал священнослужителей 18 марта, Игоря Васюкова тогда слегка контузило, а вот иеромонах отец Мелетий получил осколочные ранения в ногу. Васюков продолжает служить, а Мелетий проходит реабилитацию.
Украина вторглась в Курскую область в августе прошлого года, бои в российском регионе продолжаются и сегодня. Киевский режим хотел за счет вторжения обменять территории.
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Никита Кротов