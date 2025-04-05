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Священник Курской епархии сбил из ружья два украинских дрона

Фото: istockphoto/N-sky

Фото: istockphoto/N-sky

Священнослужитель Курской епархии Игорь Васюков, который эвакуировал мирных граждан из Суджи, сбил из двустволки два украинских дрона, которые преследовали его машину. Об этом сказано на сайте РПЦ.
«Им (священникам — прим. ред.) неоднократно пришлось отстреливаться от дронов, и отец Игорь из ружья-двустволки сбил два вражеских дрона, которые преследовали их автомобиль», — сказано в публикации.

Известно, что вражеский дрон атаковал священнослужителей 18 марта, Игоря Васюкова тогда слегка контузило, а вот иеромонах отец Мелетий получил осколочные ранения в ногу. Васюков продолжает служить, а Мелетий проходит реабилитацию.

Украина вторглась в Курскую область в августе прошлого года, бои в российском регионе продолжаются и сегодня. Киевский режим хотел за счет вторжения обменять территории.

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В Саранске действует режим ЧС после атаки дронов
05 апреля 2025, 18:11

Фото: istockphoto/NatureNow

Режим ЧС из-за атаки дронов введен в Саранске Республики Мордовия. Об этом сообщил глава региона Артем Здунов в личном Telegram-канале. Атака на предприятие произошла ночью, уточнил чиновник.
«После сегодняшней атаки БПЛА приняли решение ради безопасности наших жителей ввести в Саранске режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня. Важно — все службы неоднократно отрабатывали действия при режиме ЧС, все работают слажено, каждый знает свой порядок», — сказано в сообщении.

Здунов добавил, что жителям близлежащих домов оказывают всю необходимую помощь, включая медицинскую и психологическую. Людей размещают в пунктах временного размещения. Украина регулярно атакует российские территории. В конце марта в Саудовской Аравии состоялись российско-американские переговоры. Страны ведут работу по урегулированию кризиса.

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Стало известно, кто может заставить ЕС вернуть России €240 млрд активов
Цахкна: ЕС придется вернуть России €240 млрд активов при вмешательстве Орбана
05 апреля 2025, 17:51

Фото: istockphoto/sinonimas

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может заставить Евросоюз (ЕС) вернуть России ее активы на 240 млрд евро, если заблокирует продление антироссийских санкций. Об этом изданию Rheinische Post заявил глава эстонского МИДа Маргус Цахкна. Политик призвал европейских лидеров быть более жесткими в отношении венгерского премьера.
«Если венгерские власти заблокируют продление санкций в июне, то не только истечет срок действия ограничений, но и нам придется передать президенту России Владимиру Путину €240 млрд», — пояснил Цахкна.
Он добавил, что взгляды главы венгерского правительства ослабляют позиции ЕС в мире. Цахкна считает Орбана «частью команды Путина, а не Европы». В свое ​время премьера Венгрии осудили за поездку к Путину, несмотря на то, что он не раз заявлял, что не поддерживает ни Россию, ни Украину, а просто хочет окончания кризиса.

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Министр США Бессент обвинил Зеленского в срыве самой легкой сделки в мире
Глава Минфина США Бессент: Зеленский сорвал самую легкую сделку в мире
05 апреля 2025, 16:30

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский своим скандалом в Белом доме сорвал самую легкую сделку в мире. Об этом сообщил министр финансов США Скотт Бессент в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
Он отметил, что Зеленский добрался до Овального кабинета и разрушил то, что «должно было быть самой простой вещью в мире». По мнению министра, в день, когда украинский лидер устроил перепалку, все уже было подготовлено для подписания сделки о недрах.

Напомним, в Белом доме 28 февраля текущего года состоялась встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, однако между ними началась перепалка.

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Российские дроны уничтожили пять самолетов ВСУ в аэропорту Днепропетровска
05 апреля 2025, 15:31

Фото: istockphoto/NiseriN

Российские беспилотники ликвидировали пять украинских самолетов в аэропорту Днепропетровска. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя Общественной палаты России Владимира Рогова.
«…Уничтожено не менее 5 самолетов, еще два получили повреждения. И уничтожен ангар, в котором велись работы по переоборудованию данных самолетов гражданского предназначения для использования в военных целях. Данное военное производство уничтожено», — прокомментировал Рогов.

Перед этим в Минобороны России доложили о поражении украинского военного аэродрома. В ведомстве уточняли, что ВС РФ пользовались дронами, артиллерией и ракетами. Президент России Владимир Путин предлагал Киеву завершить конфликт в июне 2024 года, но украинские власти устроили вторжение в Курскую область.

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Бойцы ВС РФ поразили инфраструктуру военного аэродрома ВСУ
05 апреля 2025, 15:17

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Российские военнослужащие поразили инфраструктуру украинского военного аэродрома, доложили в МО РФ в субботу, 5 апреля.
«…Нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, складам боеприпасов ракетно-артиллерийского вооружения, предприятию по сборке беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники ВСУ и иностранных наемников в 147 районах», — добавили в ведомстве.

В МО РФ уточнили, что для нанесения ударов использовались беспилотники, ракеты и артиллерия. Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года по приказу президента России Владимира Путина. Верховный главнокомандующий отмечал, что Киев занимался геноцидом населения Донбасса на протяжении восьми лет.

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