«Это не основная война»: в ГД заявили, что главные события в конфликте произойдут весной

Молодые украинцы в возрасте 18-25 лет, которые подпишут контракт с ВСУ, не получат обещанных выплат и льгот, так как не доживут до конца службы. Так считает член комитета Совета Федерации по международным делам и бывшая глава МИД ДНР Наталья Никонорова, ее слова приводит ТАСС.