«Это не основная война»: в ГД заявили, что главные события в конфликте произойдут весной

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Основные события в конфликте на Украине пройдут в ближайшие месяцы. Так считает депутат Госдумы, глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай. Он добавил, что это будет только началом «основной войны».
«Думаю, что основные события — они предстоят буквально в самые ближайшие месяцы. То есть это март, апрель, май, может быть, июнь. И тогда уже, после этого, будут видны контуры всего того, что произойдёт. А вот что будет потом? Я же говорю: это не основная война», — заявил Бородай.
По его словам, на сегодняшний день мир находится в состоянии передела и изменения международной политики и укладов. А это, согласно истории, обычно происходит с большой кровью, отметил Бородай.
Депутат пояснил, что сейчас наблюдается процесс запуска более глобального конфликта. Однако он не исключил, что он произойдет не на территории России.
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