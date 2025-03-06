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Стало известно о тайных встречах соратников Трампа с оппонентами Зеленского

Politico: команда Трампа обсудила с оппозицией Зеленского выборы на Украине
Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Чиновники из окружения президента США Дональда Трампа тайно встречались в Киеве с экс-премьером Украины Юлией Тимошенко и ключевыми фигурами партии «Европейская солидарность» бывшего президента страны Петра Порошенко*, которые являются политическими оппонентами Владимира Зеленского. Об этом пишет Politico со ссылкой на трех депутатов Рады и неназванного эксперта по внешней политике из Республиканской партии США.
«Четыре высокопоставленных персоны из окружения Дональда Трампа провели секретные переговоры с некоторыми из ведущих политических оппонентов Владимира Зеленского в Киеве», — говорится в статье.

Уточняется, что чиновники из окружения Трампа встретились с Юлией Тимошенко и ключевыми фигурами партии Петра Порошенко*.

По данным издания, речь шла о проведении президентских выборов на Украине. При этом отмечается, что оппоненты Владимира Зеленского позиционируют себя как людей, с которыми американцам можно легко найти общий язык.

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«Надо думать уже»: Алаудинов заговорил о всеобщей мобилизации после заявлений Макрона
Алаудинов предположил два сценария завершения конфликта на Украине
06 марта 2025, 08:18

Апти Алаудинов (Фото: Telegram @AptiAlaudinovAKHMAT)

Спецоперация может перейти в новую стадию с использованием всех видов вооружения. Такое развитие событий не исключил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.
«Я говорил, что война завершится в конце 2024 года, но есть несколько записей, где я говорю — либо она перейдет в другую стадию, в более серьезную, с применением всех видов вооружения. Сейчас такое время — либо блок НАТО распадется, и мы уже будем добивать Европу, либо они остановятся и пойдут на любые условия, лишь бы с нами помириться», — написал Алаудинов в своем Telegram-канале.

Алаудинов подчеркнул, что Россия выиграет при любых условиях, отметив невозможность победы над ВС РФ на поле боя.

Кроме того, командир «Ахмата» напомнил о возможности всеобщей мобилизации в РФ.

«Надо думать уже — если встанет такая ситуация о всеобщей мобилизации, собрать армию хотя бы пару миллионов — поставим (врагов — ред.) в такую позу, из которой они уже никогда не выйдут», — отметил Алаудинов.

Напомним, накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил об угрозе Европе со стороны России. К тому же президент допустил возможность размещения европейских военных на Украине.

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В Совфеде оценили маниакальное заявления Макрона
Косачев: Макрон маниакально навязывает ложную картину происходящего
06 марта 2025, 08:00

Эммануэль Макрон (Фото: kremlin.ru)

Президент Франции Эммануэль Макрон, заявивший об угрозе Европе со стороны РФ, маниакально навязывает французам, союзникам и всему миру ложную картину происходящего. Так считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
«Ошибочность анализа — скорее надуманная, нежели объективная — приводит к роковым ошибкам в планировании. Приняв реакцию России на наступление блока НАТО за некую "природную агрессивность России", Макрон маниакально навязывает своим гражданам, союзникам и всему окружающему миру совершенно ложную концепцию происходящего», — написал Косачев в Telegram-канале.

По его словам, ложные выводы Макрона «ведут в пропасть».

Косачев также обратил внимание на выступление президента США Дональда Трампа перед конгрессом, который в основном говорил об американских внутренних проблемах и о том, как исправить ошибки прошлого. А Макрон же попытался списать все проблемы на Россию.

Напомним, 5 марта Макрон заявил об угрозе Франции и Европе со стороны России. К тому же президент допустил возможность размещения европейских военных на Украине.

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ВС РФ ликвидировали в зоне СВО чемпиона Украины по легкой атлетике
06 марта 2025, 07:44

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Российские бойцы в Волчанске Харьковской области ликвидировали украинского спортсмена, чемпиона страны по спортивному ориентированию, лейтенанта ВСУ Ореста Малованюка. Об этом сообщил военкор Юрий Котенок.
«Орест Малованюк (позывной "Тайпан") — чемпион по спортивному ориентированию и лейтенант пограничной службы. Уничтожен Русской Армией в Волчанске», — написал Котенок в своем Telegram-канале.
Спортивный комитет Украины подтвердил данную информацию в соцсети. Там отметили, что Малованюку было 27 лет. Также сообщается о том, что он был чемпионом страны по спортивному ориентированию и легкой атлетике. Дата ​и обстоятельства гибели украинского спортсмена не называются.

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Рогов назвал заявление Макрона о России политической и человеческой подлостью
06 марта 2025, 07:21

Фото: iStock/andriano_cz

Председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал заявление президента Франции Эммануэля Макрона, сделанное накануне, политической и человеческой подлостью, пишет РИА Новости.
«Заявление Макрона – это человеческая и политическая подлость по отношению к России, и лицемерие по отношению к Украине», — считает Рогов.

Он уверен, что Макрон нацелен не на защиту Киева, а просто хочет помешать усилению мировых позиций президента США Дональда Трампа и не допустить переговоры между Вашингтоном и США.

Напомним, что 5 марта Эммануэль Макрон заявил об угрозе Франции и Европе со стороны России. К тому же президент допустил возможность размещения европейских военных на Украине.

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Марочко: Российской армии удалось продвинуться в Харьковской области
06 марта 2025, 06:41

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

По словам военного эксперта Андрея Марочко, российские войска смогли продвинуться на ряде участков в Харьковской области. Об этом он рассказал РИА Новости.
«В ходе активных боевых действий наши войска за двое суток продвинулись в районах населенных пунктов Фиголевка, Двуречная и Западное», — поделился эксперт.

Марочко отметил, что на некоторых участках солдаты ВС РФ смогли вклиниться в оборону ВСУ на глубину в один километр. Эти действия позволили российским войскам увеличить подконтрольную территорию двуреченского плацдарма. Общая ширина фронта на данном участке превышает 10 километров.

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