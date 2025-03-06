Стало известно о тайных встречах соратников Трампа с оппонентами Зеленского

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Чиновники из окружения президента США Дональда Трампа тайно встречались в Киеве с экс-премьером Украины Юлией Тимошенко и ключевыми фигурами партии «Европейская солидарность» бывшего президента страны Петра Порошенко*, которые являются политическими оппонентами Владимира Зеленского. Об этом пишет Politico со ссылкой на трех депутатов Рады и неназванного эксперта по внешней политике из Республиканской партии США.
«Четыре высокопоставленных персоны из окружения Дональда Трампа провели секретные переговоры с некоторыми из ведущих политических оппонентов Владимира Зеленского в Киеве», — говорится в статье.
Уточняется, что чиновники из окружения Трампа встретились с Юлией Тимошенко и ключевыми фигурами партии Петра Порошенко*.
По данным издания, речь шла о проведении президентских выборов на Украине. При этом отмечается, что оппоненты Владимира Зеленского позиционируют себя как людей, с которыми американцам можно легко найти общий язык.
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* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
Элина Позднякова