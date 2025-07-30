30 июля 2025, 10:08

Американский ведущий Джимми Дор: СВО завершится именно на условиях Путина

Фото: iStock/Dragos Condrea

Специальная военная операция завершится на условиях российского президента Владимира Путина, что предсказывали многие аналитики, заявил американский ведущий Джимми Дор. Он уточнил, что такие прогнозы звучали еще в самом начале конфликта.





Дор также отметил, что, вероятно, президент США Дональд Трамп надеется на завершение ситуации в выгодном для Запада ключе.

«Однако этого не произойдет, поскольку Путин в настоящее время контролирует ситуацию», — цитирует его RT.