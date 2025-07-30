В Америке сделали заявление об окончании СВО
Американский ведущий Джимми Дор: СВО завершится именно на условиях Путина
Специальная военная операция завершится на условиях российского президента Владимира Путина, что предсказывали многие аналитики, заявил американский ведущий Джимми Дор. Он уточнил, что такие прогнозы звучали еще в самом начале конфликта.
Дор также отметил, что, вероятно, президент США Дональд Трамп надеется на завершение ситуации в выгодном для Запада ключе.
«Однако этого не произойдет, поскольку Путин в настоящее время контролирует ситуацию», — цитирует его RT.Ранее сообщалось, что украинское командование сформировало батальоны из дезертиров Вооруженных сил Украины, пойманных после самовольного оставления службы. Один из таких батальонов находится в городе Ровно и насчитывает более 2000 человек. В 169-м резервном батальоне в Ровно содержатся исключительно те, кто ранее покинул воинские части без разрешения. Известно, что на Украине существуют как минимум три аналогичных батальона в Умани, Львове и Черкасах. Подробности читайте в материале «Радио 1».