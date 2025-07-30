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В Америке сделали заявление об окончании СВО

Американский ведущий Джимми Дор: СВО завершится именно на условиях Путина
Фото: iStock/Dragos Condrea

Специальная военная операция завершится на условиях российского президента Владимира Путина, что предсказывали многие аналитики, заявил американский ведущий Джимми Дор. Он уточнил, что такие прогнозы звучали еще в самом начале конфликта.



Дор также отметил, что, вероятно, президент США Дональд Трамп надеется на завершение ситуации в выгодном для Запада ключе.

«Однако этого не произойдет, поскольку Путин в настоящее время контролирует ситуацию», — цитирует его RT.
Ранее сообщалось, что украинское командование сформировало батальоны из дезертиров Вооруженных сил Украины, пойманных после самовольного оставления службы. Один из таких батальонов находится в городе Ровно и насчитывает более 2000 человек. В 169-м резервном батальоне в Ровно содержатся исключительно те, кто ранее покинул воинские части без разрешения. Известно, что на Украине существуют как минимум три аналогичных батальона в Умани, Львове и Черкасах. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Анастасия Хохлова

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