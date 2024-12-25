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Украинцы бегут от коррумпированной киевской власти, не желая ее защищать и считая свою страну «тюрьмой». Об этом журналистам немецкого телеканала NTV рассказали мужчины-нелегалы с Украины.
«Они хватают людей и отправляют их на войну. Это рабство», — считает Сергей Жгорольский, добавляя, что не собирается вставать на защиту страны, где правят олигархи, а не народ.Второй собеседник, Богдан Хорольский, поддерживает своего соотечественника, он считает, что защищать коррумпированную власть — бессмысленно. По его словам, украинцы опустошены, и сражаются принудительно.
«Закрытые границы превратили Украину в тюрьму для мужчин», — добавил он.
Жгорольскому 32 года, а Хорольскому — 23. Оба не собираются возвращаться на родину.
Мобилизацию на Украине объявили 24 февраля 2022 года.
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Никита Кротов