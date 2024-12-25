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Вашингтон готов принести мир на Украину, пишут обозреватели The Hill, ссылаясь на спецпосланника новоизбранного президента США Дональда Трампа по Украине Кита Келлога. Таким образом Келлог раскритиковал российский массированный ракетный удар по республике.
«Мир внимательно следит за действиями обеих сторон. США более, чем когда-либо полны решимости принести мир в регион», — сказал он.Перед этим сообщалось, что боевики ВСУ 55 раз за сутки атаковали Белгородскую область при помощи дронов.
Президент России Владимир Путин предлагал Киеву завершить конфликт на Украине летом 2024 года, однако там не согласились на предложенный вариант. В частности, Украина должна отказаться от членства в НАТО, вывести войска с территорий РФ, а также публично признать свой безъядерный статус.
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