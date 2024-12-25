Фото: istockphoto/Michele Ursi
Три натовские страны, а именно, Финляндия, Эстония и Латвия не готовы противостоять России, пишут обозреватели издания Independent. Уточняется, что их оборонная промышленность попросту не справляется.
По мнению латвийского лидера Эдгара Ринкевича, нельзя надеяться на вложения Вашингтона в Европу в прежнем объеме. Вместе с тем указывается, что Европа не в состоянии «защитить себя» без американской поддержки.
Страны коллективного Запада стали помогать киевскому режиму на фоне российской спецоперации в Донбассе.
Перед этим стало известно суточное количество атак со стороны ВСУ на Белгородскую область.
Читайте также:
Военэксперт Матвийчук: массированный удар по Украине стал ответом на теракты
ВС РФ уничтожили пункт дислокации иностранных наемников и сотрудников СБУ
В МИД РФ оценили возможность создания ядерного оружия Киевом
«Мы помогаем Украине, чем можем, но во многих случаях мы уже находимся на пределе наших возможностей», — сказал Ринкевич.
Страны коллективного Запада стали помогать киевскому режиму на фоне российской спецоперации в Донбассе.
Перед этим стало известно суточное количество атак со стороны ВСУ на Белгородскую область.
Читайте также:
Военэксперт Матвийчук: массированный удар по Украине стал ответом на теракты
ВС РФ уничтожили пункт дислокации иностранных наемников и сотрудников СБУ
В МИД РФ оценили возможность создания ядерного оружия Киевом
Никита Кротов