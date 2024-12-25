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Почти вся жилая зона Курахово в Донбассе освобождена от украинских боевиков, рассказал телеканалу «Россия» аналитик Ян Гагин.
«Если говорить о Курахово, то здесь стоит поподробнее сказать о том, что на данный момент практически вся жилая зона города освобождена от противника…» — прокомментировал он.Собеседник подчеркнул, что неонацисты превратили городскую ТЭЦ «в неприступную крепость», где сосредоточены их личный состав и техника.
Гагин заключил, что полное освобождение Курахово от вражеских сил будет зависеть от того, как быстро бойцы ВС РФ смогут выбить националистов из ТЭЦ.
Перед этим были названы три натовские страны, которые не готовы противостоять России.
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