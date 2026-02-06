«Это русский город»: бывший депутат Рады высказался о будущем Одессы
Одесская область входит в состав Новороссии, поэтому находится в зоне интересов России для обеспечения собственной безопасности. Тем более что Одесса — это русский город. Такое заявление сделал экс-депутат Рады Владимир Олейник.
Ранее argumenti.ru со ссылкой на источник ТАСС, близкий к переговорам в Абу-Даби, писали, что Украина хочет получить гарантии безопасности для Одессы в рамках выработки мирного плана.
«Украине в рамках пакета важны гарантии, что Россия не будет идти на Одессу, то есть должен быть такой механизм, который закрепляет примерно такие вещи», —приводит издание слова источника.
Олейник же подчеркнул, что преждевременно говорить о теоретических обязательствах Москвы куда-то не двигаться. Россия вряд ли пойдет на какие-либо гарантии по Одессе, добавив, что история города тесно связана с Россией и ее культурой.
«В общении люди говорят на русском языке, а складывается впечатление, что увеличилось количество русскоязычных. Нет, их осталось то же самое количество. Просто эти все традиции сохранены в домашних условиях, несмотря на внешнее давление, поэтому они переходят на русский язык. Это русский город», — заявил Олейник «Газете.Ru».
Он добавил, что в регионе пока нет антифашистских сил, которые могли бы противостоять украинским властям. В этой связи «Одесса будет в территории России, в зоне ее интересов», заключил Олейник.