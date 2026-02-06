06 февраля 2026, 13:54

Экс-нардеп Олейник: Одесса — это русский город

Одесская область входит в состав Новороссии, поэтому находится в зоне интересов России для обеспечения собственной безопасности. Тем более что Одесса — это русский город. Такое заявление сделал экс-депутат Рады Владимир Олейник.





Ранее argumenti.ru со ссылкой на источник ТАСС, близкий к переговорам в Абу-Даби, писали, что Украина хочет получить гарантии безопасности для Одессы в рамках выработки мирного плана.





«Украине в рамках пакета важны гарантии, что Россия не будет идти на Одессу, то есть должен быть такой механизм, который закрепляет примерно такие вещи», —приводит издание слова источника.

«В общении люди говорят на русском языке, а складывается впечатление, что увеличилось количество русскоязычных. Нет, их осталось то же самое количество. Просто эти все традиции сохранены в домашних условиях, несмотря на внешнее давление, поэтому они переходят на русский язык. Это русский город», — заявил Олейник «Газете.Ru».