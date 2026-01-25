В Одессе собака отбила хозяина у сотрудников ТЦК
Очередной случай насильственной мобилизации мог бы произойти в Одессе, если бы в дело не вмешался «лучший друг человека». Об этом случае пишут украинские СМИ.
Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) увидели на улице мужчину и попытались забрать его с собой. Одессит отказался пройти с военкомами добровольно, поэтому они применили силу.
Потерпевший в момент нападения выгуливал собаку, которая вступилась за хозяина. Пёс накинулся на представителей киевского режима и начал их кусать. Завязался неравный бой, в результате которого работники ТЦК спешно ретировались и оставили мужчину в покое.
В соцсетях регулярно появляются кадры силовой мобилизации на Украине. Военкомы избивают мужчин призывного возраста и насильно заталкивают их в микроавтобусы. В некоторых случаях задержанных граждан удается отбить усилиями неравнодушных соотечественников.
Читайте также: