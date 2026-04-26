БПЛА ВСУ атаковали Ярославль
Губернатор Евраев: силы ПВО отразили атаку БПЛА ВСУ на Ярославль
Минувшей ночью средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы пресекли массированную атаку украинских беспилотников на Ярославль.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. По предварительной информации, пострадавших нет.
Евраев предупредил жителей региона о возможном нахождении фрагментов сбитых дронов. Он попросил в случае их обнаружения немедленно звонить по номеру 112, так как обломки имеют значение для следствия.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев подвел итоги массированной атаки БПЛА на субъект.
