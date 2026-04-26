Муж Наташи Королевой планирует поставить спектакль про СВО
Муж певицы Наташи Королевой, актер Сергей Глушко, планирует попробовать себя в режиссуре и поставить спектакль, посвященный специальной военной операции. Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на телеграм-канал.
По информации инсайдера, артист интересовался, предоставляется ли в настоящее время государственная поддержка для подобных постановок. Он считает, что существующих спектаклей недостаточно.
«А те, что есть, не передают реальной атмосферы офицерской жизни и выглядят искусственно», — отметил источник, приводя позицию актера.Кроме того, Глушко убежден, что способен создать «более правдивую и захватывающую» работу. Другие детали предстоящей постановки не раскрываются.