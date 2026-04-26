Российский боец в одиночку пошел в атаку на пятерых солдат ВСУ
Российский боец в одиночку пошел в атаку на пятерых солдат ВСУ, ликвидировал троих из них, а еще двоих взял в плен. Соответствующее видео опубликовала Lenta.ru.
На кадрах видно, как военнослужащий ВС РФ скрытно подбирается к траншее, занятой украинскими боевиками, неожиданно спрыгивает вниз и в скоротечном бою уничтожает троих из них. Еще двое бросают оружие и сдаются в плен.
Ранее командир расчета ударных дронов с позывным Игла рассказал РИА Новости, что операторы беспилотных систем группировки войск «Север» ожидают противника в засадах, заранее занимая позиции и приземляя FPV-дроны перед атакой.
По его словам, подразделение ежедневно отслеживает маршруты снабжения вражеских войск и наносит удары беспилотниками, оснащенными осколочно-фугасными или кумулятивными боевыми частями.
