«Это серьезная угроза»: стало известно, чем ответит Трамп на перепалку с Зеленским

Дональд Трамп (фото: whitehouse.gov)
Отмена или приостановка американской помощи Киеву, которую, по данным газеты The New York Times, будет обсуждать президент США Дональд Трамп со своими главными помощниками, — это серьезная угроза со стороны американского лидера. Об этом заявил политолог Александр Дудчак, отметив, что до подобных решений вряд ли дойдет.
«Рычагов давления [у Трампа] действительно много. Там может МВФ вдруг пересмотреть условия кредитования, и американцы потребуют возврата долгов. Им достаточно намекнуть, что пора рассчитываться по долгам. Нет ресурсов — давайте деньги. Нет денег — им просто отправят пакет документов, который они должны подписать», — поделился эксперт в беседе с «Известиями».В то же время Дудчак прокомментировал способности Евросоюза влиять на разрешение украинского конфликта. В разговоре с Общественной Службой Новостей аналитик подчеркнул, что Европа остается далеко в стороне от возможности как-то повлиять на ситуацию.
«Трамп говорит, что они могут прекратить помощь Украине. Но это не значит, что предприятия ВПК США прекратят свою работу. Они будут по-прежнему ковать различные виды вооружений, но просто не будут напрямую поставлять [Украине], теперь это будут делать европейцы», — пояснил собеседник издания.
Читайте также:
Названы последствия для Украины после скандала Зеленского с Трампом
Стало известно, кому на Западе выгодна гибель Зеленского
США приостановили военную помощь Киеву в 4:30 по Москве
Данил Пономарев