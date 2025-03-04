Гибель Владимира Зеленского будет выгодна всем — от США и Великобритании до России и самой Украины. Об этом заявил израильский специалист по разведке Георгий Риттер, передает Pravda.Ru. По его словам, президент США Дональд Трамп получил бы возможность «сменить повестку», американский ВПК смог бы скрыть коррупцию при поставках оружия, а России смерть Зеленского помогла бы деморализовать элиты киевского режима.