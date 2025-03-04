Названы последствия для Украины после скандала Зеленского с Трампом

Дональд Трамп (фото: kremlin.ru)
Президент США Дональд Трамп будет действовать жестко после того, как Владимир Зеленский фактически сорвал сделку по редкоземельным металлам, устроив скандал в Овальном кабинете. Об этом заявил ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН, политолог Артур Демчук. По его мнению, случившееся в Белом доме воспринимается американским лидером как неудача.
«Сейчас же перспективы у этого соглашения опять неопределенные. Поэтому Трамп может действовать достаточно жестко и использовать разные механизмы давления на Украину, поскольку Зеленский фактически своим поведением эту сделку сорвал. Хотя Трамп, как прагматичный человек бизнеса, не закрыл возможности для подписания этой сделки – сказал, что если Зеленский будет готов к миру, извинится и вернется к обсуждению, то Америка готова к диалогу», — пояснил эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.В свою очередь научный сотрудник Института стран СНГ, политолог Александр Дудчак прокомментировал информацию о том, что в Киеве заявили о готовности подписать с США соглашение о минеральных ресурсах. В разговоре с RT аналитик отметил, что таким образом Зеленский пытается уладить конфликт с Трампом, потому что «иметь врагом Трампа — самое худшее, что может пожелать себе любой политический деятель».
«Это обусловлено тем, какие резкие высказывания он себе позволил, какое хамское поведение. В большей степени переживал, где найти себе в будущем убежище. Он подписал бы все, что угодно, лишь бы его оставили в покое», — подчеркнул Дудчак.Читайте также:
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