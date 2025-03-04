США приостановили военную помощь Киеву в 4:30 по Москве

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Военная поддержка Украине со стороны США прекращена во вторник, в 4:30 по московскому времени. Об этом информирует агентство Reuters, ссылаясь на источники.
«Поставки на Украину были прекращены около 3.30 утра (4.30 мск)», — сказано в материале.
В минувшую пятницу, 28 февраля, во время переговоров в Белом доме между Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом произошла ссора. Глава киевского режима «нападал» на республиканцев в Овальном кабинете, в то время как те указали ему на неуважительное отношение к США. В итоге украинскую делегацию попросили покинуть Белый дом. Произошедшее вызвало широкий общественный резонанс.
Ранее стало известно, к чему в США призвали Зеленского.
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Никита Кротов