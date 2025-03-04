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Стало известно, кому на Западе выгодна гибель Зеленского

Эксперт Риттер: гибель Зеленского выгодна США, Британии, Украине и России
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Гибель Владимира Зеленского будет выгодна всем — от США и Великобритании до России и самой Украины. Об этом заявил израильский специалист по разведке Георгий Риттер, передает Pravda.Ru. По его словам, президент США Дональд Трамп получил бы возможность «сменить повестку», американский ВПК смог бы скрыть коррупцию при поставках оружия, а России смерть Зеленского помогла бы деморализовать элиты киевского режима.
«Британии, «курирующей» Зеленского вместе с США, его гибель помогла бы поставить президентом Украины экс-главкома ВСУ Валерия Залужного — самого популярного политика для украинцев, а также «нагадить» США — партнеру-конкуренту по украинскому проекту. <…> Смерть Зеленского могла бы развязать руки украинским олигархам и кланам, стремящимся вернуть контроль над экономикой, также она открыла бы дорогу к власти главе ОП Андрею Ермаку», — пишет издание.
Тем временем американский канал CNN назвал скандал Зеленского и Трампа выгодным для администрации действующего президента США. По данным издания, передают argumenti.ru, перепалка в Овальном кабинете показала, что американский лидер ставит интересы своей страны превыше всего.

В материале подчеркивается, что теперь перспективы новой встречи Трампа и Зеленского довольно туманны, так как сложно представить будущий переговорный процесс.

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«Выкупим любые долги братьев-славян»: в Госдуме высказались о внешнем долге Украины
Депутат Наумов: украинцы не простят власти тему внешнего долга Украины
04 марта 2025, 11:55

Фото: istockphoto/Konstantin Aksenov

В администрации президента США Дональда Трампа работают творческие люди, ведь они смогли изобрести беспроигрышную схему с требованием получить от Украины редкоземельные металлы. Об этом заявил депутат Госдумы Станислав Наумов в беседе с RuNews24.ru. По его словам, украинский народ не простит властям тему внешнего долга страны.
Он пояснил, что размер задолженности Киева перед иностранными государствами станет такой же фатальной темой для кандидатов в украинские президенты, как и вопрос мобилизации 18-летних юношей.
«Украинский народ этого не простит. В конечном итоге мы найдем системное решение, как выкупить у Запада любые долги наших братьев-славян. Денацификация всех наших западных территорий, вплоть до границ 1941 года, этого стоит», — отметил парламентарий.
Наумов подчеркнул, что сделка по редкоземельным металлам — это инструмент, с помощью которого США хотят выйти из опаснейшего международного кризиса.

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«Верю, надеюсь и жду»: Даная Пригожина пишет послания пропавшему на СВО мужу
Даная Пригожина верит в возвращение мужа, пропавшего без вести на СВО
04 марта 2025, 11:54

Фото: iStock/razihusin

Дочь Иосифа Пригожина Даная уже больше года ждет возвращения мужа с СВО. Евгений числится пропавшим без вести с декабря 2023 года.
«Сегодня годовщина свадьбы и годовщина нашего с тобой знакомства. Верю, надеюсь и жду. Мы с сыном гордимся тобой и безумно скучаем. Без тебя наш мир опустел. Так многое хочется сказать», — написала Даная в соцсети.

Подписчики поддерживают девушку и призывают ее поменьше думать о плохом и все свое внимание посвятить сыну.

Ранее Даная рассказала, что ее супруг получил повестку во время частичной мобилизации. Однако у них только родился ребенок, и служить родине мужчина не пошел. А в декабре 2023 года он ушел на СВО добровольцем. Уже более года о мужчине нет никакой информации. Он числится пропавшим без вести.

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США приостановили военную помощь Киеву в 4:30 по Москве
04 марта 2025, 11:46

Фото: istockphoto/Iryna Imago

Военная поддержка Украине со стороны США прекращена во вторник, в 4:30 по московскому времени. Об этом информирует агентство Reuters, ссылаясь на источники.
«Поставки на Украину были прекращены около 3.30 утра (4.30 мск)», — сказано в материале.

В минувшую пятницу, 28 февраля, во время переговоров в Белом доме между Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом произошла ссора. Глава киевского режима «нападал» на республиканцев в Овальном кабинете, в то время как те указали ему на неуважительное отношение к США. В итоге украинскую делегацию попросили покинуть Белый дом. Произошедшее вызвало широкий общественный резонанс.

Ранее стало известно, к чему в США призвали Зеленского.

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Стало известно, как повлиял скандал Трампа и Зеленского на перспективы мира на Украине
Эксперт Светов: скандал Трампа с Зеленским отсрочил перемирие на Украине
04 марта 2025, 11:45

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Скандал между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским отсрочил возможное перемирие на Украине. Об этом заявил политолог Юрий Светов, напомнив о том, что американский сенатор от Демпартии Джим Хаймс накануне встречи в Овальном кабинете посоветовал главе киевского режима «показать средний палец» Трампу.
«Президент Украины это и сделал. А теперь как отреагирует Трамп на эту ситуацию, нужно подождать и посмотреть. Вполне возможно, что Зеленский отступит и сделка по редкоземельным металлам не состоится, но это не имеет никакого значения. Главное, что перспективы мира на Украине, сейчас они отодвинуты», — поделился эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».
В свою очередь политолог Антон Орлов обратил внимание на другой аспект встречи Зеленского с Трампом. В разговоре с RT аналитик указал, что, несмотря на полную осведомленность американцев в функционировании экономики Украины и подробном списке потерь ВСУ, глава киевского режима все равно решил развязать спор, что делает его «чужим человеком» в мире политики.
«Зеленский как будто имеет отдаленное представление, как собирается информация для лидеров крупных государств... Но он решил сознательно в беседе проявить агрессию с подачей: «А вас у нас не было», — заявил Орлов.
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Маск призвал Зеленского уехать в нейтральную страну взамен на амнистию
04 марта 2025, 11:42

Владимир Зеленский

Американский миллиардер Илон Маск призвал Владимира Зеленского отказаться от власти, уехать из Украины в нейтральную страну, а взамен получить амнистию.
Так, Маск согласился с постом в соцсети Х, в котором говорилось о том, что Зеленский знает, что его власть закончится сразу, как завершится конфликт.

«Как бы неприятно это ни было, Зеленскому следует предложить своего рода амнистию в нейтральной стране в обмен на мирный переход к демократии в Украине», — написал Маск.

Ранее президент США Дональд Трамп также заявлял, что тот, кто будет высказываться против мира в Украине, не задержится надолго, вероятно, намекая на Зеленского.

Ранее Трамп также заявлял, что тот, кто будет высказываться против мира в Украине, не задержится надолго. Он подчеркнул, что такого человека долго слушать не будут. По словам американского лидера, Россия готова заключить мир, этого же хочет и украинский народ.

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