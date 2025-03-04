Владимир Зеленский
Гибель Владимира Зеленского будет выгодна всем — от США и Великобритании до России и самой Украины. Об этом заявил израильский специалист по разведке Георгий Риттер, передает Pravda.Ru. По его словам, президент США Дональд Трамп получил бы возможность «сменить повестку», американский ВПК смог бы скрыть коррупцию при поставках оружия, а России смерть Зеленского помогла бы деморализовать элиты киевского режима.
«Британии, «курирующей» Зеленского вместе с США, его гибель помогла бы поставить президентом Украины экс-главкома ВСУ Валерия Залужного — самого популярного политика для украинцев, а также «нагадить» США — партнеру-конкуренту по украинскому проекту. <…> Смерть Зеленского могла бы развязать руки украинским олигархам и кланам, стремящимся вернуть контроль над экономикой, также она открыла бы дорогу к власти главе ОП Андрею Ермаку», — пишет издание.Тем временем американский канал CNN назвал скандал Зеленского и Трампа выгодным для администрации действующего президента США. По данным издания, передают argumenti.ru, перепалка в Овальном кабинете показала, что американский лидер ставит интересы своей страны превыше всего.
В материале подчеркивается, что теперь перспективы новой встречи Трампа и Зеленского довольно туманны, так как сложно представить будущий переговорный процесс.
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