«Это шаг вперед»: в Совфеде прокомментировали итоги переговоров в Эр-Рияде

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Переговоры России и США в Эр-Рияде стали качественным шагом вперед, которые сильно отличаются от предыдущей Черноморской инициативы или инициативы Гутерреша, которые де факто не исполнялись. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. По его словам, сейчас все условия и положения закрепляются на бумаге.
«Самая главная часть этого заявления — это предельно четкие условия, когда мы уже перестаем кому бы то ни было верить на слово и когда мы будем настаивать на том, чтобы были обеспечены все без исключения интересы российской стороны. <…> Так что, с моей точки зрения, это как минимум прорыв в переговорной российской позиции», — пояснил сенатор в беседе с RT.Однако первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев призвал не ожидать быстрого прогресса в российско-американских переговорах. В разговоре с «Известиями» сенатор указал на попытки США дополнить соглашение вопросами контроля украинских энергетических активов и судоходства в Черном море. По его мнению, столь спешная организация переговоров говорит об успехах ВС РФ на фронте.
«Надо признать, что поводом для достаточно спешных переговоров все-таки стал успех Вооруженных сил России на всей линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции. Было бы иначе — никто не спешил бы с переговорами», — подчеркнул Бондарев.Читайте также:
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