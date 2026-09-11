Вучич заявил, что подаст в отставку с поста президента Сербии в конце сентября

11 сентября 2026, 14:33

Александр Вучич (Фото: www.kremlin.ru)

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что уйдёт с поста главы государства 25–26 сентября, когда вернётся с Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщает РИА Новости.





9 сентября Вучич подписал указы о роспуске Скупщины (парламента) и назначении парламентских выборов на 25 октября. Его президентские полномочия истекают весной 2027 года. Ранее он уже говорил, что готовится подать в отставку. По закону выборы должны пройти через 90 дней.

«Сразу по возвращении из Нью-Йорка подам в отставку, 25 или 26 сентября, и тогда вступлю в (избирательную — прим. ред.) кампанию как обычный гражданин», — заявил сербский президент журналистам.