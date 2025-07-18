Стало известно, что запасы ракет США истощены

18 июля 2025, 08:09

Макгрегор: запасов ракет США хватит лишь на восемь дней возможной войны

Фото: iStock/Gerasimov174

Отставной полковник сухопутных войск США и бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что запасы ракет, предназначенных для обороны и атак, находятся на критическом уровне. Об этом пишет РИА Новости.





По его словам, этих запасов хватит «примерно на восемь дней» активных военных действий. В своем заявлении Макгрегор подчеркнул, что ситуация требует серьезного внимания. Он призвал к прекращению поставок оружия другим странам, указывая на то, что в случае продолжительных конфликтов страна может оказаться в сложном положении.





«Мы можем сражаться на войне длительностью в восемь дней, затем мы будем вынуждены применить ядерное оружие», — отметил он.