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Стало известно, что запасы ракет США истощены

Макгрегор: запасов ракет США хватит лишь на восемь дней возможной войны
Фото: iStock/Gerasimov174

Отставной полковник сухопутных войск США и бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что запасы ракет, предназначенных для обороны и атак, находятся на критическом уровне. Об этом пишет РИА Новости.



По его словам, этих запасов хватит «примерно на восемь дней» активных военных действий. В своем заявлении Макгрегор подчеркнул, что ситуация требует серьезного внимания. Он призвал к прекращению поставок оружия другим странам, указывая на то, что в случае продолжительных конфликтов страна может оказаться в сложном положении.

«Мы можем сражаться на войне длительностью в восемь дней, затем мы будем вынуждены применить ядерное оружие», — отметил он.

Кроме того, Макгрегор выразил сомнения в том, что президент США Дональд Трамп был должным образом информирован о текущем состоянии запасов ракет.
Дарья Осипова

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