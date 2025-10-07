07 октября 2025, 21:15

Республиканка Луна: Зеленский переводит $50 млн в банк Саудовской Аравии

Владимир Зеленский

Член Палаты представителей США от республиканцев Анна Паулина Луна обратила внимание на «странные» финансовые операции. По её словам, Владимир Зеленский ежемесячно переводит по 50 миллионов долларов в банк Саудовской Аравии.