«Это странно»: Зеленского уличили в ежемесячном переводе $50 миллионов в банк Саудовской Аравии

Член Палаты представителей США от республиканцев Анна Паулина Луна обратила внимание на «странные» финансовые операции. По её словам, Владимир Зеленский ежемесячно переводит по 50 миллионов долларов в банк Саудовской Аравии.



Об этом политик рассказала в подкасте блогера Дэнни Джонса, передаёт Telegram-канал SHOT.

Луна не уточнила источник этих сведений, но выразила сомнения в целесообразности таких денежных потоков и снова поставила под вопрос американскую помощь Украине.

Анна Паулина Луна регулярно критикует Зеленского и украинское руководство. Ранее, 5 июля, она заявляла, что не намерена поддерживать финансирование Украины, обвиняя главу киевского режима в отмене выборов и продаже американского вооружения на чёрном рынке.

Республиканка убеждена, что Зеленский оскорбил своим поведением президента США Дональда Трампа и вице-президента страны Джей Ди Вэнса.

Анастасия Чинкова

