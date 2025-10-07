«Это странно»: Зеленского уличили в ежемесячном переводе $50 миллионов в банк Саудовской Аравии
Член Палаты представителей США от республиканцев Анна Паулина Луна обратила внимание на «странные» финансовые операции. По её словам, Владимир Зеленский ежемесячно переводит по 50 миллионов долларов в банк Саудовской Аравии.
Об этом политик рассказала в подкасте блогера Дэнни Джонса, передаёт Telegram-канал SHOT.
Луна не уточнила источник этих сведений, но выразила сомнения в целесообразности таких денежных потоков и снова поставила под вопрос американскую помощь Украине.
Анна Паулина Луна регулярно критикует Зеленского и украинское руководство. Ранее, 5 июля, она заявляла, что не намерена поддерживать финансирование Украины, обвиняя главу киевского режима в отмене выборов и продаже американского вооружения на чёрном рынке.
Республиканка убеждена, что Зеленский оскорбил своим поведением президента США Дональда Трампа и вице-президента страны Джей Ди Вэнса.
Читайте также: