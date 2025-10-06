Зеленский уклонился от прямого ответа о возможных отключениях электричества

06 октября 2025, 17:01

Зеленский не дал чёткого прогноза по блэкаутам

Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости)

Владимир Зеленский не дал чёткого ответа на вопрос о возможных масштабных отключениях электроэнергии в стране. Об этом сообщают украинские СМИ.





Во время брифинга журналисты поинтересовались, каковы перспективы электроснабжения на фоне ударов по объектам энергетической инфраструктуры.





«Сегодня мне сложно сказать. Мы будем готовы ко всем соответствующим вызовам. Мы каждый день работаем над этим», — прокомментировал Зеленский.