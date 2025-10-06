Экс-нардеп Олейник: США и Британия решат судьбу следующего президента Украины

06 октября 2025, 17:04

Фото: iStock/sandsun

Вопрос проведения президентских выборов в Украине и участие в них действующего главы государства Владимира Зеленского зависит от позиции западных союзников — Великобритании и США. Такое мнение высказал бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.