Экс-нардеп Олейник: США и Британия решат судьбу следующего президента Украины
Вопрос проведения президентских выборов в Украине и участие в них действующего главы государства Владимира Зеленского зависит от позиции западных союзников — Великобритании и США. Такое мнение высказал бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.
В беседе с NEWS.ru он отметил, что именно Лондон и Вашингтон определят, состоятся ли выборы и дадут ли Зеленскому «добро» претендовать на переизбрание. Если западные партнеры решат, что главе киевского режима пора уступить место новому лидеру, он, скорее всего, откажется от борьбы, поскольку нуждается в их поддержке и безопасности.
При этом, если Зеленский получит одобрение от США и Великобритании, у него есть все шансы обеспечить себе победу на выборах. Экс-депутат отметил, что благодаря административному ресурсу, включая контроль над Центральной избирательной комиссией и Конституционным судом, можно сформировать любой желаемый результат голосования.
Читайте также: