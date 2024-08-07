«Разлетается и убивает»: Военэксперт раскрыл, что было в шариках БПЛА, атаковавших Воронеж

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Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые утром 7 августа пытались атаковать Воронеж, были начинены поражающими элементами, об этом сообщил Telegram-канал Shot.
По его данным, жители Березовой Рощи, где дрон повредил многоэтажный дом, нашли разбросанные повсюду маленькие железные шарики. По предварительным данным, пострадавших нет.
Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с «Радио 1» сказал, что БПЛА начинены поражающими элементами, чтобы при взрыве нанести больший урон территории и людям.
Он добавил, что последствия от таких элементов могут быть разные, в зависимости от того, что находится внутри.
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Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с «Радио 1» сказал, что БПЛА начинены поражающими элементами, чтобы при взрыве нанести больший урон территории и людям.
«Все БПЛА начинены таким, чтобы при взрыве поразить. Это металлические шарики, порезанная проволока, чтобы во время взрыва это разлетелось и убило кого-то. Это убивает», — сказал эксперт.
Он добавил, что последствия от таких элементов могут быть разные, в зависимости от того, что находится внутри.
«Если это просто железка, то последствий не будет, а если это суббоеприпасы, то есть маленькие мины, то, конечно, опасно», — сообщил Литовкин.
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Анастасия Бондарева