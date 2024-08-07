Маленькие железные шарики: Появились новые подробности о попытке атаки ВСУ на Воронеж

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Атаковавшие Воронеж беспилотники ВСУ были начинены поражающими элементами. Об этом информирует Telegram-канал Shot.
Ранее сообщалось, что украинские дроны повредили два дома и автомобили в Воронеже. По словам губернатора региона Александра Гусева, беспилотные летательные аппараты были обнаружены и подавлены дежурными средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.
Местные жители рассказали, что в припаркованных автомобилях были обнаружены маленькие железные шарики, впившиеся в кузов.
До этого военный эксперт назвал причину, по которой иностранные наёмники продолжают пополнять ряды ВСУ, несмотря на напряжённую ситуацию на линии боевого соприкосновения.
Появилась информация о переброске украинских националистов к Белгородской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Местные жители рассказали, что в припаркованных автомобилях были обнаружены маленькие железные шарики, впившиеся в кузов.
До этого военный эксперт назвал причину, по которой иностранные наёмники продолжают пополнять ряды ВСУ, несмотря на напряжённую ситуацию на линии боевого соприкосновения.
Появилась информация о переброске украинских националистов к Белгородской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова