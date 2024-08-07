Маленькие железные шарики: Появились новые подробности о попытке атаки ВСУ на Воронеж

Задержанный за взятки генерал-майор ФСБ Дмитрий Мурышов, боровшийся с коррупцией в Федеральной таможенной службе, получал деньги от участников через почтовый ящик. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на прокурора.