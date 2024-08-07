В Воронеже при атаке дрона ВСУ повреждены более 20 квартир и 38 автомобилей

Фото: Telegram-канал А. Гусева
При атаке украинского дрона в Воронеже повреждено 22 квартиры, 38 автомобилей и пять нежилых помещений, также есть один пострадавший. Он находится в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщили в мэрии города.
Сейчас на месте падения украинского БПЛА работают спецслужбы, выясняется число поврежденных автомобилей.
При этом уточняется, что оценка нанесенного ущерба будет произведена после окончания работ оперативных служб.
По последним данным, в результате украинской атаки на Воронежскую область пострадал один человек. Он находится в больнице с осколочным ранением живота. Его жизни ничего не угрожает.
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«По информации, имеющейся на данный момент, пострадало 38 автомобилей, 22 квартиры и 5 нежилых помещений. По поручению врио главы Воронежа Сергея Петрина на местах главы и сотрудники управ работают с жителями, разъясняют порядок возмещения повреждений», — говорится в сообщении администрации.
При этом уточняется, что оценка нанесенного ущерба будет произведена после окончания работ оперативных служб.
По последним данным, в результате украинской атаки на Воронежскую область пострадал один человек. Он находится в больнице с осколочным ранением живота. Его жизни ничего не угрожает.
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Элина Позднякова