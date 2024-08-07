В Воронеже при атаке дрона ВСУ повреждены более 20 квартир и 38 автомобилей

Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный написал в своем Telegram-канале о том, что ВСУ планируют развивать наступление в Курской области, для этого к границе они подтягивают мощные силы. Обстановка там, по его словам, очень сложная, потому что ВСУ подвозит средства ПВО и РЭБ в район активных боевых действий.