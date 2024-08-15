Появились кадры уничтожения еще одной группы боевиков ВСУ в Курской области

Фото: istock/Liudmila Chernetska
В районе села Борки Курской области уничтожили группу из пяти десантников Вооруженных сил Украины. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя российского силового ведомства.
Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.
Сообщается, что солдаты ВС РФ нанесли удар из ствольной артиллерии. В район, который был подвергнут огневому налету, военные отправили разведывательный коптер, он подтвердил и зафиксировал успешное уничтожение группы пехотинцев противника из пяти человек.
Ранее в Курской области, недалеко от села Малая Локня, российскими силами были захвачены в плен пять военнослужащих 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады украинской армии.
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«Была уничтожена группа украинских штурмовиков-десантников из первого десантно-штурмового батальона 80-й отдельной ударно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины», — рассказал собеседник агентства.
Сообщается, что солдаты ВС РФ нанесли удар из ствольной артиллерии. В район, который был подвергнут огневому налету, военные отправили разведывательный коптер, он подтвердил и зафиксировал успешное уничтожение группы пехотинцев противника из пяти человек.
Ранее в Курской области, недалеко от села Малая Локня, российскими силами были захвачены в плен пять военнослужащих 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады украинской армии.
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Дарья Осипова