В подконтрольной ВСУ части Херсонской области повреждена инфраструктура

Российские медики столкнулись в ходе спецоперации с новыми вызовами из-за современных боеприпасов. Об этом в беседе с РИА Новости заявил ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, доктор медицинских наук и специалист по торакоабдоминальной хирургии Александр Бабич.