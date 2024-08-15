В подконтрольной ВСУ части Херсонской области повреждена инфраструктура

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В подконтрольной ВСУ части Херсонской области повреждены объекты критической инфраструктуры. Об этом в своем Telegram-канал написал глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет РИА Новости.
Сообщается, что взрывы произошли в минувшие сутки. О каких именно объектах инфраструктуры идет речь Прокудин не уточнил.
Ранее обязательная эвакуация населения была объявлена в нескольких районах временно оккупированного украинскими войсками города Херсон. Под обязательную эвакуацию попали Днепровский, Шуменский районы и Гидропарк.
До этого ульяновские десантники группировки войск «Днепр» нанесли удар по спутниковым антеннам Starlink и ретрансляторам для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области.
ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.
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Ранее обязательная эвакуация населения была объявлена в нескольких районах временно оккупированного украинскими войсками города Херсон. Под обязательную эвакуацию попали Днепровский, Шуменский районы и Гидропарк.
До этого ульяновские десантники группировки войск «Днепр» нанесли удар по спутниковым антеннам Starlink и ретрансляторам для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области.
ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.
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Дарья Осипова