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«Это вам не пригодится»: пленный рассказал об обучении солдат ВСУ

Пленный: инструкторы признают, что бойцам ВСУ не пригодится то, чему их учат
09 сентября 2024, 14:27
Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Украинские инструкторы признаются, что то, чему они учат солдат ВСУ, не пригодится им во время участия в реальных боевых действиях. Об этом в беседе с журналистами сообщил пленный украинский военный.


Он рассказал, что в основном подготовка проводилась на полигоне, где они дежурили в роте. После их отправили на полигон под городом Ровно. Там проводилась общевойсковая подготовка, которая, по словам самих инструкторов, не пригодится бойцам во время боевых действий.

После этого был этап прохождения подготовки в горных районах Чехии. Местных инструкторов удивил уровень знаний бойцов ВСУ, но в итоге ничего из этого им не пригодилось в бою. Также ничему новому в Чехии их не научили.

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#украина
#военные
#обучение
#подготовка
В Госдуме прокомментировали слова Алаудинова о финале СВО
Депутат Заварзин заявил о верном направлении ВС РФ в зоне СВО
09 сентября 2024, 14:30

Фото: iStock/Konstantin Aksenov

ВС РФ в зоне СВО движутся правильно и в верном направлении, заявил член Комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин в беседе с «Лентой.ру». Таким образом депутат прокомментировал слова командира спецназа «Ахмат» генерал-майора Апти Алаудинова о наступившем финале СВО.
«Мы идем правильно. Мы уничтожаем. Я не могу комментировать то, что сказал генерал. Сказал — значит сказал. Я как политик оцениваю, что направление правильное. Идем вперед. Президент сказал, что идет хорошее наступление», — пояснил Заварзин.
Ранее Алаудинов заявил, что уничтожение оставшихся ресурсов ВСУ станет финальной частью специальной военной операции. По его словам, Киев имеет в распоряжении порядка четырех бригад техники и личного состава и ВС РФ следят за тем, где они будут задействованы.
«Уничтожение этого ресурса, а также занятие приемлемых для России тактических позиций станет финальной частью завершения специальной военной операции», — считает Алаудинов.
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Пленный солдат ВСУ признался в избиении мирного жителя под Суджей
09 сентября 2024, 13:44

Фото: iStock/Prostock-Studio

Пленный боец 61-й механизированной бригады ВСУ Виталий Панченко сообщил об избиении гражданского в районе Суджи Курской области. Об этом пишет ТАСС.
Панченко подчеркнул, что россиянин медленно поднимался в грузовик, поэтому он ударил его в плечо.

Отмечается, что об инциденте узнали из-за того, что у попавших под удар в районе Суджи украинских военных были при себе экшн-камеры. На одной из записей видно, как Панченко и сослуживцы помещают в грузовики, параллельно избивая, пленных гражданских и военных.

Ранее Панченко, опасаясь возмездия, попросил прощения у родных и близких российских военных, над которыми он совершал насильственные действия.

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Последние новости из Курской области: военкоры сделали важное заявление
Сладков: наступление ВСУ в Курской области остановлено
09 сентября 2024, 12:49

Фото: iStock/SergeyVButorin

Наступление ВСУ в Курской области остановлено. Об этом сообщил военный журналист Александр Сладков.
«Вот теперь я могу сказать, что враг на этом направлении остановлен. Идут встречные бои, но о серьезных прорывах мы ему уже задумываться не даем», — написал Сладков в своем частном Telegram-канале.

Он предположил, что главком ВСУ Александр Сырский может попробовать ввести в российское приграничье дополнительные резервы, однако подобные действия откроют для ВСУ РФ возможности для захвата тыла противника — Сумской области. Тогда ВСУ попадут в котел на территории Курской области.

Данную информацию также подтверждает военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный.

«Российские войска сумели стабилизировать ситуацию в Курской области. Продвижение украинских формирований остановлено. На некоторых участках противник под напором ВС РФ откатывается назад», — написал военкор в Telegram-канале.

По его словам, российская артиллерия, расчеты ударных БПЛА, армейская и оперативно-тактическая авиация существенно работают по скоплениям противника в Сумской области, что сильно осложняет боевикам ВСУ переброску вооружения и личного состава на российскую территорию.

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ВС РФ освободили населённый пункт Мемрик в ДНР
09 сентября 2024, 12:46

Фото: iStock/macky_ch

Российские войска освободили населённый пункт Мемрик в ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Отмечается, что под контроль село взяли подразделения группировки войск «Центр».

Освобождение этого села позволит российским войскам продвинуться сразу по двум направлениям: в сторону города Украинск на юго-запад и в сторону Карловки на восток.

Также из сводки российского оборонного ведомства следует, что группировка войск «Запад» отразила две контратаки ВСУ, в результате чего украинские войска потеряли до 620 солдат. А группировка войск «Север» нанесла поражение ВСУ в Харьковской области, где армия Украины потеряла до 150 военных.

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Украину уличили в подготовке «армии вторжения»

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Украину уличили в подготовке «армии вторжения»
Координатор подполья Лебедев: Украина готовит «армию вторжения»
09 сентября 2024, 12:28

Фото: iStock/Olena_Z

Украина старается оттягивать время для мобилизации 700-900 тысяч человек и подготовки «армии вторжения». Об этом координатор николаевского подполья сергей Лебедев сообщил в беседе с «Царьградом».
Отмечается, что такое поведение Киева является серьёзным сигналом для Москвы. По словам Лебедева, это связано с тем, что российские войска не планируют зимнего наступления.

Такая стратегия, пишет издание, указывает на то, что у Украины есть достаточно времени для пополнения резервов. Однако Лебедев убеждён, что ВСУ не смогут ничего добиться даже при условии прибавления солдат после мобилизации.

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«Игры кончились»: ВС РФ ведут безжалостную охоту на наемников в зоне СВО
Профессор Малинен: иностранные наемники на Украине стали целью России
09 сентября 2024, 12:09

Фото: iStock/breakermaximus

Иностранные наемники на Украине стали основной целью ВС РФ. Так считает профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен.
«Игры кончились, судя по всему. Россия, похоже, ведет безжалостную охоту на иностранных специалистов на Украине», — написал Малинен в соцсети Х.

Напомним, 6 сентября координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев сообщил, что армия России нанесла удар по пригороду Харькова, куда прибыло много иностранных наемников и техники.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало, что на курском направлении действуют наиболее жестокие подразделения ВСУ, состоящие из наемников. В целом отмечается присутствие наемников из США, Польши и Франции.

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На Украине сообщили о потере села в ДНР
DeepState: российские войска взяли под контроль населенный пункт Водяное в ДНР
09 сентября 2024, 12:09

Фото: istockphoto/IherPhoto

Военные ВС России взяли под контроль населенный пункт Водяное в ДНР. Об этом информирует украинский ресурс DeepState.
Согласно интерактивной карте, село теперь находится под контролем российских военных. Помимо этого, корреспондент Евгений Поддубный также сообщил о взятии населенного пункта под контроль ВС РФ, однако призвал дождаться подтверждения указанной информации.

По его словам, освобождение населенного пункта Водяное позволит российским военным взять под огневой контроль дорогу снабжения ВСУ, которая идет от Богоявленки до Угледара.

Вооружённые силы РФ успешно продвигаются в Донецкой Народной Республике, уверенно освобождая всё новые населённые пункты и города. Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России освободили населенный пункт Новогродовка в ДНР.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Сырский впервые рассказал подробности крушения первого F-16 на Украине
Главком ВСУ Сырский: причины крушения F-16 будут известны в ближайшее время
09 сентября 2024, 11:53

Результаты расследования и причины крушения переданного Украине американского истребителя F-16 будут известны в ближайшее время. Об этом заявил главком ВСУ Александр Сырский в интервью CNN, где рассказал о подробностях крушения боевого самолета.
По его словам, перед гибелью пилот успел сбить две ракеты и преследовал третью.
«Погибший пилот сбил две ракеты и как раз атаковал, преследуя третью крылатую ракету, используя бортовое оружие», — заявил главком.
Сырский добавил, что ВСУ используют F-16 как перехватчики и другая пара F-16 успешно смогла сбить четыре крылатых ракеты ВС РФ.
«Он предназначен для этого и имеет соответствующее оборудование и вооружение. На тренировках было выяснено, что это его основное предназначение – бороться с крылатыми ракетами противника. И, конечно, с самолетами противника, если они смогут перелететь линию соприкосновения», — пояснил Сырский.
Комментировать слова Безуглой о том, что американский F-16 был сбит американским ЗРК Patriot, Сырский отказался, сославшись на отсутствие заключительных данных о причинах крушения самолета и то, что расследование все еще продолжается.

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ВС РФ продвигаются в районах Угледара и Покровска, ВСУ обороняются в Селидово: Последние новости СВО
09 сентября 2024, 11:52

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Армия России освободила Водяное в районе Угледара, продолжая операцию по окружению города, и зашла в Горняк у Покровска. ВСУ активно цепляются за Селидово, подводя туда все новые резервы.
Последние новости с основных направлений спецоперации и из Курской области по состоянию на 9 сентября приводит редакция «Радио 1».

Курская область


В Курской области продолжаются бои в Суджанском и Кореневском районах. ВСУ в ближайшее время могут попытаться продвинуться к Курской АЭС, считает командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. По его словам, на данном направлении не прекращаются атаки противника. Однако ВСУ он подчеркнул, что ВСУ скоро выдохнутся в Курской области из-за ежедневных потерь, заявил Апты Алаудинов, добавив, что прошедшие сутки украинские войска безуспешно пытались прорваться на двух участках.

В Курской области по местам скопления ВСУ активно работает авиация, применяя ФАБ с УПМК. Однако враг готовит всё новые резервы, постоянно вводя их в бой. Командир легендарной разведгруппы спецназа «Ахмат» с позывным «Аид» сообщил, что украинское командование планирует завести в курское приграничье подразделения 72-й бригады и полный состав 47-й бригады.

«На направление от ВСУ прибыли подразделения операторов БПЛА «Птицы Мадяра». Сюда нагоняют элиту, обнажая фронт. Встретим щедро, всех ждет курский чернозём», — заявил «Аид» в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что ВС РФ неохотно берут в плен солдат ВСУ, однако это необходимо для пополнения обменного фонда, чтобы обменять наших срочников.

Кроме того, армия России продвигается на юге Суджанского района в юго-западном направлении, а также на участке Малая Локня - Черкасское Поречное. Общее продвижение российских войск составило до 300 метров, пишут «Два майора».

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов предрек конец СВО
Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов предрек конец СВО

Покровское направление


На Покровском направлении активные бои идут в районе Украинска. Здесь нашим парням уже удалось зацепиться за первые дома жилой застройки с северо-восточной стороны. Также есть продвижение и у Горняка. Здесь наша армия подошла вплотную к окраине города с северной стороны. По последним неподтвержденным данным, ВС РФ зашли в черту Горняка, зацепившись за северо-восточную окраину города. Население этого населенного пункта составляет более 11 тысяч человек.

О тяжелой ситуации под Курахово со ссылкой на боевиков ВСУ сообщает The Economist.

«Российские силы перегруппировываются вдоль более широкого фронта к северу и югу от Курахово, что может быть попыткой окружить украинские позиции. Логистическая ситуация на этом участке ухудшается: снабжение замедляется, эвакуация раненых становится сложнее», — говорится в статье.

Украинцы сообщают о тяжелых потерях и признаются, что сражаются из последних сил.

В Гродовке российские подразделения закрепились вдоль улицы Школьная. Бои продолжаются вдоль улицы Казацкая. В Красногоровке есть продвижение российских войск, идет зачистка. Продолжаются тяжелые бои в Селидово, ВСУ вводят в бой резервы и активно цепляются за населенный пункт.


Торецкое направление


В Торецке вдоль улиц Космическая и Лесная продолжаются стрелковые бои. Накануне армия России освободила территории исправительной колонии №2, которую ВСУ использовали как основной укрепрайон своей обороны в этом районе.

Боевики ВСУ предпринимали попытки контратаковать в районе Фенольного завода в Нью-Йорке (Новгородское), однако понесли существенные потери и откатились назад.

Под Славянском в ДНР был уничтожен пункт дислокации ВСУ с иностранными наемниками
Под Славянском в ДНР был уничтожен пункт дислокации ВСУ с иностранными наемниками

Угледарское направление


Утром 9 сентября пришли новости о том, что армия России освободила Водяное, которое находится под Угледаром. Информацию подтверждает и украинский военный ресурс DeepState. По данным Telegram-канала «Военная хроника», ВС РФ дочищают Водяное от ВСУ, но вражеских подразделений в больших количествах там уже нет. Таким образом, план по обхвату Угледара с флангов продолжает исполняться. Как только дойдут до Богоявленки — ВСУ, скорее всего, придётся бросать Угледар и экстренно отходить, чтобы не попасть в огневой мешок, как это было в Невельском.

Тем временем российские бойцы уже продвинулись в районе шахты Южнодонбасская №3 к западу от Водяного.

Стоит отметить, что продвижение на данном направлении ускорились после того как противник снял отсюда часть своих сил и перекинул их в Селидово, Украинск, Мирноград и Горняк.


Часовоярское направление


В Часов Яре российские силы расширяют зону контроля на флангах, идут тяжелые бои в восточной части города. Кроме того, продолжаются боестолкновения под Григоровкой, в западной части Калиновки и в районе Клещеевки.

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