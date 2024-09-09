«Это вам не пригодится»: пленный рассказал об обучении солдат ВСУ

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Украинские инструкторы признаются, что то, чему они учат солдат ВСУ, не пригодится им во время участия в реальных боевых действиях. Об этом в беседе с журналистами сообщил пленный украинский военный.
Он рассказал, что в основном подготовка проводилась на полигоне, где они дежурили в роте. После их отправили на полигон под городом Ровно. Там проводилась общевойсковая подготовка, которая, по словам самих инструкторов, не пригодится бойцам во время боевых действий.
После этого был этап прохождения подготовки в горных районах Чехии. Местных инструкторов удивил уровень знаний бойцов ВСУ, но в итоге ничего из этого им не пригодилось в бою. Также ничему новому в Чехии их не научили.
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Анастасия Чинкова