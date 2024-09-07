ВС РФ вплотную подошли к Угледару и Покровску, обрушив оборону ВСУ: Последние новости СВО

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Армия России вплотную приблизилась к Угледару и Покровску (Красноармейску), ведутся бои в Селидово и Украинске, оборона ВСУ рушится по всей линии фронта.
Последние новости с основных направлений спецоперации и из Курской области по состоянию на 7 сентября приводит редакция «Радио 1».
За минувшие сутки бои шли в Суджанском районе у населенного пункта Борок и в районе Камышевки, в Вишневке, Снагости и Матвеевке. При этом поступает информация, что украинское командование начало вводить в бой неподготовленные резервы.
Кроме того, Telegram-канал WarGonzo сообщает, что вблизи российской границы зафиксировано скопление украинских резервов. Предполагается, что противник может осуществить новую попытку прорыва.
По последним данным противника, армия вышла на окраины Лисовки, которая находится рядом с Покровском (Красноармейском). Потеря этого города разрушит оборону ВСУ, уверен полковник ВС Австрии Маркус Рейснер.
Не утихают бои в восточной части Часов Яра. Также, продолжается работа по улучшению позиций ВС РФ на флангах. Продвижение идет трудно, но оно есть, пишет WarGonzo.
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Курская областьЗдесь идут тяжёлые встречные бои на нескольких участках. Противник не оставляет попыток проникнуть вглубь российской территории, однако вязнет во встречных боях. При этом по местам скопления живой силы ВСУ активно работает российская артиллерия и авиация. Украинские боевики в свою очередь применяют в Курской области большое количество дронов.
За минувшие сутки бои шли в Суджанском районе у населенного пункта Борок и в районе Камышевки, в Вишневке, Снагости и Матвеевке. При этом поступает информация, что украинское командование начало вводить в бой неподготовленные резервы.
Кроме того, Telegram-канал WarGonzo сообщает, что вблизи российской границы зафиксировано скопление украинских резервов. Предполагается, что противник может осуществить новую попытку прорыва.
Покровское направлениеАрмия России продвигается в восточнее Украинска на несколько километров на юг и вышли к южным окраинам города. Кроме того, отмечается продвижение российских сил к северным окраинам города Горняк. При этом продолжаются тяжёлые бои в районе Желанного Первого. Украинский военный паблик Deep State подтверждает успехи ВС РФ.
«Российские войска продвинулись там, где наступали и вчера — на южном фланге Покровского направления. Они вошли в город Украинск и еще приблизились к Горняку. Также впервые за долгое время россияне продвинулись к северу от Красногоровки — угрожая окружением группировке ВСУ на Невельском выступе», — говорится в сообщении.Военкор Евгений Лисицын сообщает, что российские бойцы зачистили последние опорные пункты противника и полностью освободили территорию Красногоровки. Таким образом, над Кураховской агломерацией нависла большая угроза.
По последним данным противника, армия вышла на окраины Лисовки, которая находится рядом с Покровском (Красноармейском). Потеря этого города разрушит оборону ВСУ, уверен полковник ВС Австрии Маркус Рейснер.
«Украина потратила «драгоценные силы» под Курском, в то время как ВС РФ продолжают наступать на Покровском направлении в ДНР», — заявил в эфире телеканала ZDFheute Nachrichten.
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Угледарское направлениеАрмия России вплотную подошла к Угледару. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
«Угледар уже виден невооруженным глазом, так близко к нему подошли наши бойцы, освобождая русскую землю», — написал Пушилин в своем Telegram-канале.Также восточнее Угледара продолжаются бои за шахту Южнодонбасская №3. Кроме того, российские части атакуют от Золотой Нивы до Константиновки.
Торецкое направлениеПродолжаются упорные бои в районе пригорода Дружба. Наши парни пробиваются от него в сторону соседнего Дачного. Таким образом ВС РФ расширяют зону контроля по периметру города.
Часовоярское направлениеЗдесь ВС РФ продолжают продвигаться в районе Клещеевки и постепенно выравнивают фронт по линии канала «Северский Донец – Донбасс».
Не утихают бои в восточной части Часов Яра. Также, продолжается работа по улучшению позиций ВС РФ на флангах. Продвижение идет трудно, но оно есть, пишет WarGonzo.
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Купянское направлениеРоссийские бойцы продвигаются по лесополосам западнее Песчаного. По информации с мест, за сутки продвижение достигло почти километра. После взятия Стельмаховки и перегруппировки наши парни приступили к активным наступательным действиям.
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Элина Позднякова