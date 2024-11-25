«Это все очень критично»: в Раде оценили перспективы поддержки Украины союзниками

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Страны Запада устали от украинского конфликта. Об этом заявил депутат Рады Сергей Рахманин.
«Есть риски, и эти риски известны: новая администрация США, усталость от войны, проблема с мобилизацией, проблема с ресурсами, перехват инициативы врагом. Это все очень сложно, это все очень критично», — сказал Рахманин в интервью YouTube-каналу «Желтые кеды».
По его словам, перебои с доставками вооружения из США на Украину станут «чувствительным ударом» как экономическим, так и психологическим.
Рахманин также предположил, что европейские партнеры Киева не увеличат помощь для ВСУ, если США откажутся поддерживать Украину в конфликте, тем более что сейчас она является проигрывающей стороной.
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