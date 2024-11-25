Кадыров назвал отряд «Ахмата» под командованием Хохла кошмаром для армии Украины

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Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Телеграм-канале назвал отряд «Ахмата» под руководством командира с позывным «Хохол» настоящим кошмаром для ВСУ.
«Хохол» — украинец по национальности. Он начал сомневаться в действиях киевского режима, когда увидел обстрел детского пляжа в Донецкой народной республике (пляж в Зугрэсе попал под обстрел летом 2014 года, во время происшествия погибли мирные жители). Данный инцидент стал для военнослужащего поворотным моментом и заставил задуматься о том, что происходит в его государстве.
В 2022 году после начала специальной военной операции «Хохол» захотел добровольно отправиться на фронт. В Российском университете спецназа боец прошел подготовку, получил нужные навыки и знания для того, чтобы выполнять поставленные задачи.
История командира доказывает, что даже в тяжёлые времена есть возможность поступить правильно, обратил внимание глава Чечни.
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В 2022 году после начала специальной военной операции «Хохол» захотел добровольно отправиться на фронт. В Российском университете спецназа боец прошел подготовку, получил нужные навыки и знания для того, чтобы выполнять поставленные задачи.
«Эти парни стали настоящим кошмаром для украинских националистов. За их плечами большое количество успешно выполненных задач на сложнейших участках фронта», — подчеркнул Рамзан Кадыров, рассказывая о спецназе «Ахмат».
История командира доказывает, что даже в тяжёлые времена есть возможность поступить правильно, обратил внимание глава Чечни.
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Ольга Енгалычева