Сырский нашел способ, как привлечь украинцев на службу в ВСУ

Александр Сырский
Главком ВСУ Александр Сырский поручил командирам бригад создать в каждой части штатные подразделения по рекрутингу. Об этом сообщает Генштаб Украины.
«Соответствующим организационным приказом поставлена задача сформировать штатные подразделения рекрутинга в боевых войсковых частях», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Там считают, что подобная мера положительно повлияет на организацию процесса набора добровольцев в ряды украинской армии.
Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров заявлял, что в стране хотят отказаться от методов принудительной мобилизации. Однако, по данным западных СМИ, на Украине практически не осталось людей, которые готовы добровольно вступить в ряды ВСУ.
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