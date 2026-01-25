Средства ПВО России сбили за сутки 31 снаряд системы HIMARS

25 января 2026, 13:56

Российская ПВО за сутки сбила 68 беспилотников и 31 снаряд HIMARS

Фото: iStock/aapsky

Российская ПВО за сутки сбила 68 беспилотников самолетного типа, 31 реактивный снаряд HIMARS, две управляемые авиабомбы. Об этом сообщило Минобороны РФ.