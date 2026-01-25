Достижения.рф

Средства ПВО России сбили за сутки 31 снаряд системы HIMARS

Российская ПВО за сутки сбила 68 беспилотников и 31 снаряд HIMARS
Фото: iStock/aapsky

Российская ПВО за сутки сбила 68 беспилотников самолетного типа, 31 реактивный снаряд HIMARS, две управляемые авиабомбы. Об этом сообщило Минобороны РФ.



В сводке также представлены промежуточные результаты с момента начала СВО. Так, ВС РФ уничтожили более 111 тысяч беспилотных летательных аппаратов, 646 зенитных ракетных комплексов и 27,3 тысячи танков и иных бронированных машин.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

Екатерина Коршунова

