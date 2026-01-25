Средства ПВО России сбили за сутки 31 снаряд системы HIMARS
Российская ПВО за сутки сбила 68 беспилотников самолетного типа, 31 реактивный снаряд HIMARS, две управляемые авиабомбы. Об этом сообщило Минобороны РФ.
В сводке также представлены промежуточные результаты с момента начала СВО. Так, ВС РФ уничтожили более 111 тысяч беспилотных летательных аппаратов, 646 зенитных ракетных комплексов и 27,3 тысячи танков и иных бронированных машин.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
